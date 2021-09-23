Численні причали, дамби та цілий острів безкоштовно перейшли у приватні руки через дії поліції Києва – «Схеми»

Численні гідротехнічні споруди (причали та дамби) вздовж Дніпра у Києві та області, що займають сотні тисяч квадратних метрів, безкоштовно привласнив бізнесмен з орбіти екскерівника поліції Києва Андрія Крищенка. З-поміж іншого, це причал вздовж всієї Оболонської набережної та майнові права на цілий Оболонський острів. Механізм привласнення дамб і причалів на Дніпрі став можливим завдяки участі столичної поліції за часів керівництва Крищенка та приватних і державних реєстраторів. Сам Андрій Крищенко, якого у день виходу журналістського розслідування призначили заступником керівника КМДА, не відповів на запитання редакції.

Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший).

У червні 2018 року столичний юрист Костянтин Бойко заявив у поліцію Києва, що знайшов «загублені майнові права» на 16 гідротехнічних споруд, надавши їхні координати, і запропонував себе у ролі зберігача «знахідки». За пів року він отримав лист у відповідь за підписом слідчої поліції Києва Ольги Момот, у якому вона передала йому на зберігання майнові права на ці 16 об’єктів. На підставі цього листа бізнесмен зміг зареєструвати за собою 11 об’єктів «на праві зберігання» у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно через приватних реєстраторів. Три з них він уже переоформив на себе на праві власності – і перепродав своїй фірмі ТОВ «Українське бюро річкових портів».

Зокрема, у власності компанії Бойка, згідно з офіційним реєстром нерухомості, наразі опинилися такі об’єкти:

Причал вздовж всієї Оболонської набережної біля парку «Наталка» (площею 4013 квадратних метри).

Причал Рибальського острова, де розташована база рятувальників Держслужби з надзвичайних ситуацій (площею 3411 квадратних метрів).

Майнові права на об’єкт за координатами Оболонського острова, вказана площа - 142 980 квадратних метрів. Це – уся площа цього острова посеред Дніпра у столиці відповідно до Державної кадастрової карти.

Інші 8 об’єктів, згідно з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, залишаються у Костянтина Бойка на правах зберігання. Це причали біля бази відпочинку «Динамо» на Київському морі під Вишгородом, у селах Витачів та Трипілля в Обухівському районі, а також в одному з садових товариств на Осокорках, на Рибальському острові в районі вулиці Набережно-Хрещатицькій і біля яхт-клубу «Оболонь» у Києві. А також дві столичні дамби: на півострові на Оболоні і на території озера Алмазне на Троєщині.

У період, коли бізнесмен Костянтин Бойко звернувся до поліції Києва та отримав від неї майнові права на об’єкти, її очолював Андрій Крищенко.

Журналісти знайшли низку зв’язків цього бізнесмена із самим Крищенком.

Так, Бойко заснував юридичну компанію «Кронос» разом з вихідцем із Горлівки, колишнім міліціонером Юрієм Шальнєвим. Ще працюючи у поліції, Крищенко (теж виходець із Горлівки) декларував, що протягом багатьох років їздить на позашляховику Hyundai Santa Fe, оформленого на Юрія Шальнєва. За інформацією джерел «Схем», це довірена особа та водій Крищенка.

До водія Крищенка ведуть і інші компанії, де Бойко є співвласником. Партнери Бойка у компаніях «Хард Берн», «Атлантіс 1978», а також у «Українському бюро річкових портів» і «Українському бюро судноплавства» мають стосунки до Шальнєва через сімейні зв’язки, Горлівку та особисті знайомства.

Зв’язок Крищенка можна відстежити й через один об’єкт зі списку, який рішенням поліції перейшов до Бойка. Йдеться про причал поліцейської бази відпочинку «Динамо» на Київському морі у Вишгородському районі. Ще на посаді голови поліції Києва Андрій Крищенко вказував у декларації, що очолює Київську міську організацію фізкультурно-спортивного товариства «Динамо Україна», яка розпоряджається цією територією.

«Усі одинадцять гідротехнічних споруд розташовані на землях Водного фонду, які, згідно з законодавством, можуть бути передані приватним особам чи компаніям тільки на правах оренди чи тимчасового користування. Самі причали та дамби з різних причин ніколи не належали ні до приватної, ні до державної чи комунальної власності, хоча державні й місцеві органи влади мали можливість узяти їх на баланс. Ситуацією скористався киянин Костянтин Бойко, який здійснив низку юридичних кроків, задіявши Нацполіцію та реєстраторів. Такі дії, зі слів юристів, містять ознаки кримінального злочину», – йдеться у розслідуванні «Схем».

Юрист Богдан Боровик пояснює, що «лист від поліції» не є правовстановлюючим документом, та попри це реєстратори «прирівняли його до судового рішення, договору купівлі-продажу чи заповіту».

«Схеми» неодноразово зверталися по коментар до колишнього голови ГУНП у місті Києві Андрія Крищенка. Перед ефіром Крищенко попросив переслати йому перелік запитань. Але до публікації розслідування так і не вийшов на зв’язок із редакцією.

Журналісти «Схем» зв’язалися з Костянтином Бойком, щоб дізнатись, чи допомагали йому отримати цілу низку споруд на березі Дніпра зв’язки у керівництві поліції Києва. Він попросив надіслати запитання письмово, але до ефіру так і не відповів.

Слідча Ольга Момот, яка підписала листа від поліції Києва, що дав старт масштабній схемі, відмовилась від коментарів, пояснивши це тим, що вже не працює у поліції.

Юрій Шальнєв також не відповів на прохання про коментар.

«Схеми» звернулися за коментарем до директора Департаменту комунальної власності міста Києва Андрія Гудзя. Він зазначив, що знає лише про одну гідротехнічну споруду, право власності на яку отримав Костянтин Бойко, – це причали під Оболонською набережною. Столичний чиновник зазначив, що Департамент комунальної власності звернувся до поліції Києва і отримав відмову у реагуванні. У відповіді на запит Андрій Гудзь підкреслив, що «зазначені в запиті споруди не належали та не належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, а тому повернення цих споруд у комунальну власність міста Києва не вбачається за можливе».

Не знали про схему з привласненням і в ДП «Адміністрація річкових портів». Але після запиту журналістів «Схем» тут пообіцяли розпочати процедуру повернення цих об’єктів у державну власність шляхом звернення до правоохоронців та у суди.

23 вересня Київрада призначила екскерівника поліції Києва Андрія Крищенка заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.

11 серпня Андрій Крищенко повідомив, що подав у відставку з посади очільника поліції Києва. Крищенко керував столичною поліцією з кінця 2015 року.