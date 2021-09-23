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Новини | Політика

Заступником Кличка став екскерівник поліції Києва Андрій Крищенко

11 серпня Андрій Крищенко повідомив, що подав у відставку з посади очільника поліції Києва

Київрада призначила заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень екскерівника поліції Києва Андрія Крищенка. Як повідомив мер Києва Вталій Кличко, це рішення підтримав 91 депутат.

«Переконаний, це призначення посилить ефективність заходів, що втілює столиця задля безпеки мешканців і гостей Києва», – сказав Кличко перед призначенням Крищенка.

11 серпня Андрій Крищенко повідомив, що подав у відставку з посади очільника поліції Києва. Крищенко керував столичною поліцією з кінця 2015 року.

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