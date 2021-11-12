Суд арештував столичні причали й дамби, які хотів привласнити бізнесмен з оточення заступника голови КМДА – ЗМІ

Подільський районний суд Києва двома ухвалами наклав арешт на 12 гідротехнічних споруд (причалів і дамб), які взяв на зберігання і частково приватизував бізнесмен Костянтин Бойко, пов’язаний з ексголовою поліції Києва, а нині заступником мера Києва Віталія Кличка Андрієм Крищенком. Це дамба, яка займає всю територію Оболонського острова, причал під Оболонською набережною на 4013 метрів квадратних, та низка інших споруд у Києві та Київській області. Про це свідчать ухвали Подільського райсуду Києва, повідомив проєкт журналістських розслідувань «Наші гроші».

Згідно з повідомленням, рішення суд ухвалив 21 жовтня після клопотання прокурора Подільської районної прокуратури щодо кримінального провадження, досудове розслідування за яким здійснює Слідчий відділ Подільського управління ГУНП у Києві. Правоохоронці дійшли висновку, що ТОВ «Українське бюро річкових портів», співвласником якого є Костянтин Бойко, та службові службові особи ДП «Класифікаційне товариство «Регістр судноплавства України», яке видало йому документи про реєстрацію, незаконно оформили право власності на гідротехнічні споруди.

23 вересня журналісти програми «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу UA:Перший) опублікували розслідування «Подаровані береги», в якому встановили, що майнові права на сотні тисяч квадратних метрів прибережної зони перейшли у приватні руки. Йдеться про причали та дамби, одна з яких займає усю територію Оболонського острова посеред Дніпра.

Новим власником прав на споруди став маловідомий київський юрист-бізнесмен Костянтин Бойко. Низку об’єктів прибережної зони Києва та області Бойко отримав завдяки зверненню до Національної поліції, яку повідомив, що нібито знайшов «загублені майнові права» на гідротехнічні споруди. Слідча Нацполіції листом попросила Бойка взяти 16 таких об’єктів на зберігання. Використавши його, Бойко через реєстраторів вже оформив частину з них у приватну власність і продав фірмі «Українське бюро річкових портів», де він сам є співвласником.

Розслідування «Схем» виявило зв’язки Костянтина Бойка з оточенням ексголови київської поліції Андрія Крищенка, який очолював Головне управління Національної поліції у місті Києві у період привласнення майнових прав на гідротехнічні споруди.

23 вересня Київрада призначила екскерівника поліції Києва Андрія Крищенка заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.

Після виходу матеріалу «Схем» Крищенко заперечив свою причетність до схеми і звернувся до Національного антикорупційного бюро. Окрім прокуратури й НАБУ, справою займається Державне бюро розслідувань.

Відновленням законності також обіцяє зайнятися Адміністрація річкових портів при Міністерстві інфраструктури, а Київрада анонсувала взяття на баланс комунального підприємства «Плесо» всієї Оболонської набережної.