Пентагон розширив використання морських шляхів для доставки зброї в Україну – Washington Post

Пентагон розширив використання морських шляхів для доставки зброї до України, повідомляє видання Washington Post з посиланням на представників Міністерства оборони США.



За даними видання, це пов'язано з тим, що США почали постачати гаубиці та інше важке озброєння Україні.

«Коли ми почали забезпечувати їх гаубицями, ми знали, що знадобиться більше боєприпасів, – зазначає полковник армії Стівен Путхофф, заступник директора з операцій Транспортного командування США. – Отже, ми могли б планувати трохи наперед, а потім ми могли б почати використовувати більше морського транспорту, щоб забезпечити таку підтримку та доставляти її туди іноді навіть раніше запиту»



У Washington Post повідомляють, що розширення шляхів доставки зброї підкреслює новий етап у війні після того, як Україна та її партнери погодилися з тим, що, як очікується, війна може тривати ще місяці, а, можливо, і роки.

За даними Пентагону, США наразі зобов’язалися надати понад 13,5 мільярдів доларів безпекової підтримки України з січня 2021 року. З 2014 року ця сума сягнула 15,5 мільярда доларів.

Президент США Джо Байден 24 серпня привітав українців з Днем Незалежності та оголосив про надання майже 3 мільярдів доларів військової допомоги Україні.