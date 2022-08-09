Курт Волкер: війна Росії в Україні «далека від закінчення»

Війна Росії проти України – «далека від закінчення», заявив в інтерв’ю Радіо Свобода колишній спеціальний представник США з питань України Курт Волкер.

«Ніхто не має бути занадто самовпевненим, це дуже важка і небезпечна війна, яка далека від закінчення. Україна зробила неймовірне, я хочу виразити захоплення українським народом, українськими військовими. Вони показали неймовірну силу, неймовірні здібності і рішучість у захисті своєї прекрасної країни. І це нікуди не зникне, ми знаємо, що в результаті Україна виживе як суверенна незалежна європейська демократія, безсумнівно», – сказав Волкер.

При цьому, за його словами, доведеться пройти «довгий шлях».

«У Росії – багато зброї, в неї багато солдатів, вона буде використовувати їх без розбору. Вони не мають можливості захоплювати нові території, і це означає, що коли вони атакують, вони можуть знову запускати ракети по містах. І це жахливо для цивільного населення», – заявив Волкер.

Він додав, що, на його думку, українська армія справляється «дуже добре» в Херсонській області і має «великий прогрес» там.

«Але велика частина територій все ще контролюється Росією. І в українців попереду довгий шлях, щоб відвоювати і повернути свої території, перемогти російські сили і змусити Росію визнати, що вона більше не заволодіє частинами України», – наголосив колишній спеціальний представник США з питань України.

Президент України Володимир Зеленський заявив 6 серпня, що гарячі напрямки на Донеччині забирають «основні зусилля і багато життів». За його словами, ключове зараз, як і раніше, – це зброя для оборони України, але на тижні очікуються «хороші новини» від партнерів щодо пакетів підтримки.

8 серпня Пентагон анонсував пакет безпекової допомоги Україні на 1 мільярд доларів.