Британська розвідка: Росія не змогла досягти суттєвого прогресу на Донбасі

Росія продовжує атакувати українські позиції в Донецькій області, але суттєвого прогресу її військам досягти не вдалося, повідомила британського розвідка.

«За вихідні Росія продовжила зосереджувати зусилля на зміцненні оборони на півдні України. Незважаючи на зміну зусиль, Росія продовжує атакувати українські позиції в Донецькій області. За останні 30 днів наступ Росії на місто Бахмут був її найуспішнішим напрямком на Донбасі; однак за цей час Росії вдалося просунутися лише на 10 кілометрів. На інших ділянках Донбасу, де Росія намагалася прорватися, за цей 30-денний період її сили не здобули більше ніж три кілометри; це майже напевно значно менше, ніж планувалося», – йдеться у повідомленні, яке 9 серпня поширило у твітері Міністерство оборони Великої Британії.

У розвідці заявили, що, незважаючи на постійне інтенсивне використання артилерії в цих районах, Росія «не змогла створити боєздатну піхоту в достатній кількості, щоб забезпечити більш суттєвий прогрес».

У ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російські війська ведуть наступ на Бахмутському й Авдіївському напрямках.

Британська розвідка напередодні повідомляла, що Росія для захисту і стримування свободи пересування вздовж своїх оборонних ліній на Донбасі використовує протипіхотні міни, які потенційно можуть завдати значних втрат як військовим, так і місцевому цивільному населенню.