Генштаб: російські війська ведуть наступ на Бахмутському й Авдіївському напрямках

Російські війська ведуть наступ на Бахмутському й Авдіївському напрямках, повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

«На Донецькому напрямку, за підтримки оперативно-тактичної та армійської авіації, ворог проводить наступальні бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагається артилерійським вогнем витіснити наші підрозділи із зайнятих рубежів», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, російська авіація, що веде систематичні бойові дії з метою підтримки дій наземних угруповань, зосереджує зусилля «на ураженні військових об’єктів на Донецькому напрямку».

На Бахмутському напрямку загарбники «намагалися провести розвідку боєм в районах населених пунктів Івано-Дар’ївка, Веселе, Яковлівка та Бахмут. Українські воїни завдали вогневого ураження і змусили загарбників втікати. З таким же результатом ворог вів наступ неподалік Зайцевого».

На Авдіївському напрямку, кажуть у командуванні, військові РФ вели наступальні бої неподалік Красногорівки й Авдіївки, успіху не мали, відійшли.

«На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріляно райони населених пунктів Володимирівка, Павлівка, Оріхів, Шевченко, Гуляйпільське, Новоданилівка, Степногірськ, Ольгівське, Кам’янське та Новосілка. Авіаудари зафіксовано біля Великої Новосілки, Щербаків та Новосілка. Наші захисники знешкодили розвідувальні групи в районах Великої Новосілки і Времівки», – йдеться у зведенні.

На Південнобузькому напрямку загарбники ведуть оборонну операцію, активно застосовують армійську авіацію, повідомили у Генштабі.

В акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї перебувають два російських носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр», йдеться у повідомленні.

Британська розвідка напередодні повідомила, що Росія для захисту і стримування свободи пересування вздовж своїх оборонних ліній на Донбасі використовує протипіхотні міни, які потенційно можуть завдати значних втрат як військовим, так і місцевому цивільному населенню.