Як за допомогою телефону безпечно і точно зафіксувати воєнні злочини РФ в Україні?

ЗАПОРІЖЖЯ – Будь-хто може допомогти задокументувати воєнні злочини РФ на території України. Для цього достатньо мобільного телефону і спеціального додатку eyeWitness to Atrocities, розробленого у 2015 році Міжнародною асоціацією юристів. Наразі українські адвокати закликають державні установи, своїх колег-юристів та усіх охочих долучатися до процесу фіксації через цю програму воєнних злочинів Росії в Україні. Як вона працює, Радіо Свобода розпитало запорізького адвоката Дмитра Гладкого. Він є ключовою особою для Асоціації правників України та Міжнародної асоціації юристів (International Bar Association) з питань документування доказів воєнних злочинів за допомогою програми eyeWitness to Atrocities в Запорізькій області.



– Як адвокат ви долучились до фіксації воєнних злочинів війькових РФ. Чому важливо, щоб це відбувалося не лише на рівні українських правоохоронних органів, а й таким незалежним чином?



– Це дає змогу зібрати якомога більше належних, допустимих доказів. Це критерії, які необхідні, як для наших національних судів, так і міжнародних.

Бо якщо для українців все очевидно і злочини з боку РФ, їхніх військових, керівництва, то треба зважати на те, що міжнародні суди все ж таки потребуватимуть такі докази, які для особи, що зовсім не зацікавлена, яка, так би мовити, сьогодні прокинулася, і не знала, що відбувається, були б такі, що переконали б її, що певні військові або їхні керівники дійсно винні у тих злочинах, які інкримінуються. Тому дуже важливо зібрати велику кількість доказів, і щоб вони були такими, як треба.



Треба зазначити, що насправді в усіх міжнародних судах, процесах, що відбувається, на жаль, досить невелика кількість доказів, які приймаються судом. Тобто професійні судді Міжнародного кримінального суду (МКС) більшість доказів відкидають як такі, щодо яких виникли сумніви. Якщо сумнів є, то доказ не береться до уваги. Тому важливо застосовувати також і передові технології, які дали б для суддів зробити все ж таки цей вирок стосовно злочинців, які скоїли цей злочин, це правопорушення.

– Що це за передові технології? Що вони собою становлять?



– Програма eyeWitness to Atrocities – це додаток на мобільний телефон, який безпосередньо має вигляд як звичайна камера мобільного телефону. Проте містить в собі технологію, яка дозволяє збирати відомості щодо місця знаходження, бо з супутника бере відомості. З нього бере дані і про дату, і час. Окрім того, не дає можливості ані користувачу, ані третім особам вносити зміни в фото, відео або диктофонний запис, бо сама технологія тоді покаже, що були такі зміни.



Коли кадри записуються за допомогою додатку, програма автоматично генерує унікальний ідентифікаційний код на основі пікселів, відомий як «хеш-значення». Це хеш-значення служить цифровим підписом. Коли хеш-значення двох зображень співпадають, то зображення ідентичні. Цей крок гарантує, що будь-які наступні зміни матеріалу можуть бути виявлені.

Для програми існує надійне сховище однієї з передових світових кампаній зі збереження цифрової інформації LexisNexis, чиї сервера взагалі розташовані у Північній Америці. Це гарантує, що втручання третіх осіб не відбудеться і не відбувається.

Програма eyeWitness to Atrocities є загально доступною. Вона безкоштовна

Таким чином, збирається масив доказів, як безпосередньо від компетентних органів, правоохоронних органів, ДСНС, представників влади, журналістів, так і додатково від волонтерів, які застосовують цю програму. І за великим обсягом цих цифрових медіаматеріалів є можливість, так би мовити, зібрати пазл. Бо насправді, розглядаючи будь-яку справу, проводячи розслідування, важливо, щоб був не лише один доказ, а велика кількість доказів. І всі вони збираються в єдину картину. Можна будь-яку детективну книгу згадати, коли ми просто збираємо пазл і не має жодних сумніві щодо доказів.

– Хто може стати волонтером, що збирає через цю програму докази воєнних злочинів?



– Може бути фактично будь-яка особа, яка зацікавлена в такій допомозі, бо програма eyeWitness to Atrocities є загально доступною. Вона безкоштовна. Всі витрати на її утримання бере Міжнародна асоціація юристів: і утримання серверів, і роботу адміністраторів-професійних юристів, які потім обробляють цю інформацію, роблять каталоги, працюють із запитами наших національних правоохоронних органів.

Один з критеріїв для цієї програми – захист самих волонтерів. Є декілька способів захисту

Члени асоціації зацікавлені у розвитку демократії взагалі, юридичної системи та кримінальної юстиції, і вже мають позитивний досвід на Африканському континенті. Там завдяки використанню доказів цієї програми трибунал засудив воєнних злочинців, які чинили звірства, наприклад, у Республіці Конго, де фактично були спалені декілька сіл із жертвами. За допомогою цих доказів вдалося довести, що саме такі були наслідки. І потім у сукупності з іншими доказами це дало змогу винести вирок для воєнних злочинців.

– Що необхідно, аби скористатися цією програмою? Її достатньо встановити на телефон?



– Вона завантажується наразі на операційну систему Android. Для iOS, IPhone в розробці.

Один з критеріїв для цієї програми – захист самих волонтерів. Є декілька способів захисту. По-перше, це те, що програма не залишає слідів у самій галереї телефону, тобто матеріали зберігаються у самій програмі. Це надає можливість захисту у випадку, якщо злочинці витребують телефон, якось його перевіряють і таке інше. Також програма має безпечний код, який лише одна особа знає. Якщо стороння особа вводить не правильний код, то не отримує доступу до матеріалів.

Це один із пріоритетів для Міжнародної асоціації юристів, щоб волонтери, які використовують програму, були в безпеці. По-перше, це безпека волонтера. І вже по-друге, це фіксація злочинів. А так як фіксування здійснюється в автоматичному режимі, інформація вивантажується на сервери після того, як дані надійшли на сервери, вони у безпеці.

Якщо волонтер здійснив фіксацію в певну дату, в певному місці, потім Офіс генерального прокурору чи СБУ, чи Національна поліція мають змогу зробити запит в Міжнародну асоціацію юристів, чи мають вони докази за цією подією. І якщо це дійсно міжнародно визнані, наші органи, не тимчасово окупованих територій, не злочинців, то їм надсилають таку інформацію, медіадані з роз’ясненням, яким чином працює технологія для того, щоб дані могли використовуватися в українських і міжнародних судах.



Від себе як адвокат можу сказати, що наразі не бачу законодавчих перепон щодо використання цих матеріалів як доказів. Наприклад, ми використовуємо відомості з автореєстраторів, з камер спостереження. Тобто всі ці відомості, які вже мають законодавчий ланцюжок – можливість використовувати, слідчому зробити запит, отримати таку відповідь, долучити до матеріалів досудового розслідування і потім в судову справу, і використати їх як докази. Це навіть не потребує додаткової імплементації в законодавство.



Ми працюємо над розповсюдженням відомостей про таку програму, бо вона унікальна саме в тому, що не потребує додаткового навчання для волонтерів. При фіксації з допомогою стандартної, штатної камери телефону або оптичної камери, додатково треба встановлювати прив’язку до місцевості, де відбулось, для того, щоб не отримували такі фейки, як типу щось відбулось у Донецьку, а насправді беремо архів і з’ясовуємо, що це фото з Сирії за 5 років до цих подій.

Без застосування технології волонтер щонайменше має встановити місце, час. Потрібно брати інший телефон і робити системний запит на встановлення часу. Якщо це небезпечне місце, то це додатковий час. А якщо нема прив’язки, часу, то такі матеріали не можуть бути використані в подальшому, бо неможливо встановити що відбулось, коли відбулось, де відбулось і хто є свідками.

В програмі ж робиться все автоматично: для волонтера є можливість зробити це максимально безпечно, автоматично, а головне, надійно, для того, щоб це не було дарма потім.



Йде робота з поширення застосування програми на більш широкому рівні – посадовими особами, поліцією, рятувальниками, прокуратурою. Але наразі ж будь-яка особа може встановити і допомогти, щоб фіксація злочинів відбулась. Я вважаю, що це дуже важливо. Чому? Бо фіксація має певний момент. Не зафіксували, а потім пізно. Розумію, що наразі притягнення до відповідальності не першочерговим здається. Але коли мине час як-то 10, 20, 30 років, а строків притягнення нема у таких злочинах, то буде важливо, що збереглася первинна інформація, яка зараз збирається.

На профільному навчанні серед професійної спільноти ми обговорюємо ті приклади вироків, які були винесені на Африканському континенті. Обговорюємо приклади з Сербії, коли фіксування було ще на магнітну плівку і якість значно гірша, і потрібно було встановлювати по невеличким шматочкам, коли якісь інтерв’ю спростовують, проводять слідчі експерименти на підтвердження.

Наразі ж коли світова спільнота і юридична запроваджує такі можливості, які дають змогу пришвидшити і зробити дійсно невідворотнім процес справедливого покарання, коли можна довести факт злочину і у стороннього спостерігача не виникне жодних сумнівів, що конкретний військовослужбовець чи військовокомандувач вчинив воєнні злочини, злочин проти людяності.

– Скільки волонтерів вдалося залучити до роботи з програмою?



– Важко сказати скільки, бо це в загальному доступі програма. За Україною вже близько 13 тисяч матеріалів, які зібрали, які є в базі. В різних областях мої колеги адвокати також працюють для того, щоб, як на офіційному рівні запровадити використання цієї програми, так і залучати юристів, волонтерів, студентів, військових, які безпосередньо можуть стати свідками злочинів.

Сама програма не дозволяє робити зум. Вона працює так, що жодних змін зображення не можливо було зробити

Програма створює певний файл. Можна провести аналогію з негативом фотографії, тобто це первинно. Якщо використовувати, то в подальшому можна завантажити цей медіафайл у «Дію», в Warcrimes, можна використовувати в ЗМІ. Тобто з програми матеріал можна взяти і використовувати, а ось первинний файл буде таким негативом, з яким працюємо, і можна сказати, що він дійсно достовірний.

Сама програма, наприклад, не дозволяє робити зум. Вона працює так, що жодних змін зображення не можливо було зробити. Якщо потрібний більш крупний план, просто треба підійти і сфотографувати, тобто зміни пропорцій на фото не відбудеться. Не треба використовувати криміналістичну лінійку для того, щоб співставити розміри. У нас є первинний матеріал як від правоохоронних органів, так і додатковий, і в сукупності це дає беззаперечні докази.



У 2015 році були перші випробовування цієї програми. Вона працює в Україні, Сирії, Конго, Гамбії. В останній фіксували такі злочини, як екоцид. Є також країни, де вона використовується, але інформація про це конфіденційна. Через певні обставини зберігається конфіденційність волонтерів.