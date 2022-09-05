Росія вдалася до ядерного шантажу - прем’єр про від’єднання ЗАЕС від енергосистеми України

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Брюсселі прокоментував від’єднання Запорізької атомної електростанції від української енергосистеми. У коментарі Радіо Свобода він сказав, що про це дізнався якраз під час засідання Ради Асоціації Україна-ЄС, тож європейських партнерів одразу проінформував про те, що «вкотре росіяни перебили і відключили лінію живлення електростанції».

Як пояснив Шмигаль, зараз станція працює завдяки одному з енергоблоків, таким чином споживаючи електроенергію на власні потреби, й у такому режимі, за його словами, ЗАЕС може працювати «декілька годин».

«Після цього переходить на роботу в режимі дизель-генераторів для того, щоб охолоджувати ядерне паливо», сказав голова уряду, додавши, що в цей час, «як було у попередні рази», українські бригади відновлюють пошкоджені внаслідок обстрілів лінії.

Наразі, заявив прем’єр, інформації про допуск українських ремонтних бригад до ліній, що заживлять енергоблоки, у нього немає.

«Ми розуміємо, що в черговий раз Росія вдалася до ядерного шантажу, паралельно шантажуючи Європу повним відключенням газу до зняття санкцій. Тут – ядерний шантаж. Ми розуміємо, що в них агонія, істерія, і вони роблять ці речі, навмисно шантажуючи цивілізований світ», – підсумував прем’єр Шмигаль.

Раніше сьогодні в державному агентстві «Енергоатом» заявили, що внаслідок пожежі, яка сталася через російські обстріли, розвантажили і відімкнули від мережі останній, шостий, енергоблок, який живив власні потреби Запорізької АЕС.

«Протягом останніх трьох діб російські окупаційні війська продовжують інтенсивні обстріли території навколо Запорізької АЕС… 5 вересня 2022 року внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли, була відімкнена ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Феросплавна, тобто остання лінія, яка з’єднувала вузол ЗАЕС/ЗаТЕС із енергосистемою України. Як наслідок – був розвантажений і відключений від мережі енергоблок №6, який зараз живить власні потреби ЗАЕС», – наголосили в «Енергоатомі».

У МАГАТЕ, двоє представників якої перебувають на станції, ситуацію поки не коментували.

3 вересня в «Енергоатомі» повідомляли, що на Запорізькій АЕС працює лише шостий енергоблок, а п’ятий – вимкнений через обстріли.

Того ж дня Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило, що Запорізька атомна електростанція знову відключена від мережі, постачання електроенергії відбувається лише резервною лінією.

Перед цим генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі повідомив, що на Запорізькій АЕС залишається шестеро експертів агентства, згодом там залишаться двоє.

Місія МАГАТЕ на Запорізьку АЕС 1 вересня була пов’язана з побоюваннями ядерної катастрофи, які викликало посилення обстрілів території найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції. 5 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ.