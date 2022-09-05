Зеленський: ЗАЕС вдруге через російську провокацію опинилася за крок від радіаційної катастрофи

Запорізька атомна електростанція вдруге через провокацію Росії опинилася «за крок від радіаційної катастрофи», заявив під час вечірнього звернення президент України Володимир Зеленський. Це відбулося за день до того, як мають бути представлені висновки місії Міжнародного агентства з атомної енергії, яка відвідала ЗАЕС, додав голова держави.

«Вважаю той факт, що Росія робить це саме зараз, саме напередодні висновків МАГАТЕ, дуже красномовним. Обстріл території ЗАЕС означає, що державі-терористу байдуже, що скаже МАГАТЕ, її не хвилює, що вирішить міжнародна спільнота. Росія зацікавлена лише в тому, щоб ситуація залишалась найгіршою найдовше», – заявив Зеленський.

За його словами, це можна виправити тільки посиленням санкцій, «тільки офіційним визнанням Росії державою-терористом – на всіх рівнях».

«Україна має дуже чітку, прозору й чесну позицію: поки ми контролювали станцію, там не було жодної загрози радіаційної катастрофи. Щойно прийшла Росія, одразу став можливим найгірший сценарій, який тільки можна уявити. На це потрібна міжнародна реакція – від ООН до кожної просто нормальної держави», – сказав він.

Раніше сьогодні в державному агентстві «Енергоатом» заявили, що внаслідок пожежі, яка сталася через російські обстріли, розвантажили і відімкнули від мережі останній, шостий, енергоблок, який живив власні потреби Запорізької АЕС.

«Протягом останніх трьох діб російські окупаційні війська продовжують інтенсивні обстріли території навколо Запорізької АЕС… 5 вересня 2022 року внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли, була відімкнена ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Феросплавна, тобто остання лінія, яка з’єднувала вузол ЗАЕС/ЗаТЕС із енергосистемою України. Як наслідок – був розвантажений і відключений від мережі енергоблок №6, який зараз живить власні потреби ЗАЕС», – наголосили в «Енергоатомі».

У МАГАТЕ, двоє представників якої перебувають на станції, ситуацію поки не коментували.

3 вересня в «Енергоатомі» повідомляли, що на Запорізькій АЕС працює лише шостий енергоблок, а п’ятий – вимкнений через обстріли.

Того ж дня Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило, що Запорізька атомна електростанція знову відключена від мережі, постачання електроенергії відбувається лише резервною лінією.

Місія МАГАТЕ на Запорізьку АЕС 1 вересня була пов’язана з побоюваннями ядерної катастрофи, які викликало посилення обстрілів території найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції. 5 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ.