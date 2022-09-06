Після вибуху Енергодар знеструмлений та без води – мер

Після вибуху, що стався пополудні 6 вересня, в окупованому російськими військами Енергодарі зникли світло та вода. Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов.

«Сьогодні о 12:20 мешканці Енергодара повідомили, що в місті пролунав потужний вибух. Після чого в Енергодарі одночасно зникли світло та водопостачання», – зазначив він.

Жодних інших подробиць мер Енергодара наразі не оприлюднив.

Про те, що в окупованому місті немає світла, повідомило і російське пропагандистське агентство ТАСС.

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ.

5 вересня у державному агентстві «Енергоатом» заявили, що внаслідок пожежі, яка сталася через російські обстріли, розвантажили і відімкнули від мережі останній, шостий, енергоблок, який живив власні потреби Запорізької АЕС.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що Запорізька атомна електростанція вдруге через провокацію Росії опинилася «за крок від радіаційної катастрофи».