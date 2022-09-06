Світ не усвідомлює небезпеки від «терористів» на ядерному об’єкті – секретар РНБО Данілов

Світ не усвідомлює всіх наслідків ядерної аварії, яку можуть спричинити російські війська, що захопили Запорізьку атомну електростанцію, відтак недостатньо реагує на дії Росії. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Український урядовець вважає, що Україна через свій досвід атомної катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції гостріше реагує на небезпеку, яку несуть для станції російські війська. Про це Данілов сказав в ексклюзивному інтерв’ю «Голосу Америки» 6 вересня.

«У нашій країні був, на превеликий жаль, трагічний досвід квітня 1986 року. Сьогодні Російська Федерація в особі терористичних угруповань, які вдерлися на нашу територію, хочуть це повторити ще раз. Це дуже небезпечна річ», – сказав Данілов.

За словами Данілова, реакція світу на дії Росії є недостатньою, бо у світі погано усвідомлюють, що катастрофа на атомному об’єкті матиме глобальні наслідки.

«Це є найбільша в Європі атомна електростанція. Ми не можемо навіть уявити собі кількість жертв, яку можуть принести ці терористи, і не тільки на території нашої країни. Якщо ця хмара буде рухатися в той чи інший бік, а все залежить тільки від вітру, то не застраховані ані Європа, ані Туреччина. Але світ вважає, що нічого страшного не відбувається, і, як на мою думку, доволі мляво реагує на ці речі», – каже Данілов.

За словами українського урядовця, Організація Об’єднаних Націй має ухвалити рішення, за яким Росія повинна покинути український ядерний об’єкт.

«Але Росія має право вето. Тобто терористи мають право вето на будь-яке рішення. Ми не знаємо, як вони будуть реагувати. Бо вони не цінують життя людей», – каже Данілов.

У розмові з «Голосом Америки» Данілов прокоментував нещодавній візит на ЗАЕС інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), який, на його думку, відбувся занадто пізно.

«Приїхала інспекція МАГАТЕ, яка, як на мене, мала б там бути в той же день, як її захопили терористи, походили-подивилися, не допустили пресу до того дійства, поїхали. Лишилися там її представники, але ми не розуміємо, що там відбувається. Це об’єкт підвищеної небезпеки, який терористи тримають у своїх руках», – наголошує Данілов.

За його словами, Україна як країна, на території якої розташована станція, несе повну відповідальність за роботу АЕС і не може її передавати іншим країнам чи організаціям.

«Станція має бути під контролем фахівців країни, на якій знаходиться ця станція. Назва цієї країни – Україна. Інші фахівці там бути не можуть, бо це наша відповідальність за цей процес. Але приберіть звідти терористичне угруповання», – розповідає Данілов.

5 вересня український ядерний оператор «Енергоатом» повідомив, що ЗАЕС було офіційно вимкнено з мережі через пожежу, що сталася внаслідок російських обстрілів.

Міністр енергетики України Герман Галущенко закликав створити демілітаризовану зону навколо ЗАЕС.

Група з 13 експертів на чолі із главою МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі відвідали Запорізьку АЕС минулого тижня. За словами Гроссі, шестеро експертів залишилися на станції. З цих шести двоє осіб продовжать перебувати на станції до припинення бойових дій, що, за словами Гроссі, матиме величезне значення.

6 вересня група експертів МАГАТЕ оприлюднили звіт за підсумками їхнього візиту на Запорізьку АЕС. Серед іншого, вони вважають за необхідне створити навколо ЗАЕС безпечну зону.

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ.