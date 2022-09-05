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Під Євпаторією пролунали вибухи, російські ЗМІ заявили про «роботу ППО»

«Очевидці повідомляють про роботу ППО над Євпаторією та в районі селища Заозерне» (фото архівне)

В окупованому Криму в селищі Заозерне під Євпаторією пролунали вибухи. Російські та кримські телеграм-канали публікують фото і відео білих слідів у небі, які виникають під час роботи протиповітряної оборони.

«Очевидці повідомляють про роботу ППО над Євпаторією та в районі селища Заозерне. (...) Місцеві жителі кажуть, що «бабах» був більше схожим на вибух», – повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер».

Російське державне агентство «РИА Новости» заявило, що в Євпаторії, ймовірно, спрацювала система ППО. За повідомленнями очевидців, яких цитує агентство, вибухи чули за вісім кілометрів від міста. Про роботу ППО також написали російський телеграм-канал «Mash на волне», проросійський блогер Олександр Таліпов.

Кримська Новофедорівка після вибухів на військовому аеродромі (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Кримська Новофедорівка після вибухів на військовому аеродромі (фотогалерея)

Курортне селище Новофедорівка (до 1994 року закритий авіагарнізон Саки-4) відходить від пережитого 9 серпня, коли на військовому аеродромі, розташованому в межах селища, пролунала серія потужних вибухів у результаті, як стверджують у Міноборони Росії, «детонації кількох авіаційних боєприпасів».

Російська влада та військові публічно не коментували інформацію про вибухи під Євпаторією.

В останні тижні у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це збиттям «українських безпілотників» та «роботою ППО». На тлі повідомлень про вибухи у Севастополі почали перевіряти укриття.

Українська влада та військові не брали на себе відповідальність за вибухи в Криму. При цьому Міноборони України закликає кримчан повідомляти у чат-бот «єВорог» інформацію про дислокацію військ Росії на півострові.

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