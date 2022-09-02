В окупованому Криму озвучили попередні збитки від вибухів на військових об’єктах

Попередні збитки від вибухів на російських військових об’єктах у Сакському та Джанкойському районах окупованого Криму оцінюються у 700 мільйонів рублів (орієнтовно 234,5 млн грн – ред. ). Про це заявив підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на місцеве телебачення.

«Загальний обсяг збитків, які ми відправили (для отримання субсидії) до уряду Російської Федерації, становить понад 700 млн рублів. Гроші на підтримку буде виділено», – повідомив Аксьонов.

Оцінку збитків планують завершити на наступній неділі, уточнив він.

Загалом, за даними Аксьонова, постраждало понад 4 тисячі об’єктів.

Останніми тижнями в окупованому Криму майже щодня чути звуки вибухів. Окупаційна влада пояснює це збиттям «українських безпілотників» та «роботою ППО».

На тлі повідомлень про вибухи у Севастополі почали перевіряти укриття.

Вранці 16 серпня сталися вибухи у Джанкойському районі анексованого Криму. Повідомлялося про вибухи на складах боєприпасів, трансформаторній підстанції та пошкодження залізниці. Окупаційна влада заявила, що з району села Майське у Джанкойському районі евакуювали понад 3 тисячі жителів.

Міноборони Росії назвало подію на півночі Криму диверсією. У Криму порушено кримінальну справу. Інформації про підозрюваних чи затриманих немає.

9 серпня стало відомо про серію вибухів на військовому аеродромі біля селища Новофедорівка Сакського району Криму. Тоді повідомлялося про евакуюцію близько 30 людей, і пошкодження понад 60 житлових будинків.

У Міноборони Росії стверджують, що причиною вибухів на військовому аеродромі в селі Новофедорівка стала детонація кількох авіаційних боєприпасів. Російські військові, незважаючи на опубліковані спутникові знімки зі зруйнованою технікою, стверджують, що літаки не постраждали.

Українська влада та військові не брали на себе відповідальності за вибухи в Криму. При цьому Міноборони України закликає кримчан повідомляти у чат-бот «єВорог» інформацію про дислокацію військ Росії в окупованому Криму.