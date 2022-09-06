У центрі окупованого Бердянська підірвався автомобіль так званого «коменданта» міста – мерія

У центрі тимчасово окупованого Бердянська у вівторок було підірване авто так званого «коменданта» міста Артема Бардіна.

Як повідомляє мерія Бердянська в Telegram, сталося це біля будівлі військово-цивільної адміністрації.

Унаслідок вибуху і подальшої пожежі Бардін зазнав тяжких поранень та був госпіталізований. Повідомляється, що постраждали також автомобілі, що стояли поруч.

Це не перший напад на псевдочиновників, які співпрацюють із Росією на окупованих нею територіях України. Ніхто відповідальності за ці напади на себе не бере.

Деякі із призначених Росією «чиновників» загинули. 26 серпня у тому ж Бердянську внаслідок вибуху загинув призначений РФ «заступник начальника міського ДАІ» Олександр Колесніков. Через три дні мертвим знайшли народного депутата від партії «Слуга народу» Олексія Ковальова, який під час війни перейшов на бік Росії та обіймав «міністерську» посаду на Херсонщині.

На початку серпня було отруєно Володимира Сальдо, призначеного росіянами головою «обладміністрації» Херсонської області, його забрали в реанімацію до Москви. Того ж дня, коли стало відомо про госпіталізацію Сальдо, був убитий «заступник голови адміністрації» окупованої Нової Каховки Віталій Гура. 24 серпня у Запорізькій області у підірваному бомбою автомобілі загинув призначений російськими військовими «голова» селища Михайлівка Іван Сушко.