Члена окупаційної адміністрації Нової Каховки затримали за кримінальним звинуваченням – ЗМІ

Призначений Росією «заступник мера» окупованого українського міста Нова Каховка на Херсонщині Віталій Єфименко затриманий за кримінальним звинуваченням, повідомило російське видання «Комерсант» із посиланням на дані МВС Росії.

За повідомленням, у Єфименка, який також є місцевим бізнесменом, конфіскували незаконну зброю і десятки мільйонів рублів.

За даними так званого «тимчасового управління МВС Росії» в регіоні, Єфименка підозрюють у причетності до банди, яка за останні тижні здійснила щонайменше два напади на двох місцевих бізнесменів.

Після того, як Росія окупувала Херсонську область у перші дні свого повномасштабного неспровокованого вторгнення в Україну, окупаційні війська призначили Єфименка «першим заступником міського голови» Нової Каховки.

Минулого тижня на Єфименка, ймовірно, був здійснений замах. Українські ЗМІ з посиланням на джерела тоді стверджували, що Єфименко відомий як кримінальний авторитет.

6 серпня невідомі застрелили іншого «заступника міського голови» Нової Каховки Віталія Гуру, коли той виходив із дому.

5 серпня російські інформаційні агентства повідомляли, що призначеного Росією голову окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальда госпіталізували. Деякі повідомлення вказували, що він міг бути отруєний.

24 червня в Херсоні в результаті підриву автомобіля загинув призначений Росією «керівник управління молодіжної політики Херсонської облдержадміністрації» Дмитро Савлученко.