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Члена окупаційної адміністрації Нової Каховки затримали за кримінальним звинуваченням – ЗМІ

За повідомленням, у Єфименка, який також є місцевим бізнесменом, конфіскували незаконну зброю і десятки мільйонів рублів

Призначений Росією «заступник мера» окупованого українського міста Нова Каховка на Херсонщині Віталій Єфименко затриманий за кримінальним звинуваченням, повідомило російське видання «Комерсант» із посиланням на дані МВС Росії.

За повідомленням, у Єфименка, який також є місцевим бізнесменом, конфіскували незаконну зброю і десятки мільйонів рублів.

За даними так званого «тимчасового управління МВС Росії» в регіоні, Єфименка підозрюють у причетності до банди, яка за останні тижні здійснила щонайменше два напади на двох місцевих бізнесменів.

Після того, як Росія окупувала Херсонську область у перші дні свого повномасштабного неспровокованого вторгнення в Україну, окупаційні війська призначили Єфименка «першим заступником міського голови» Нової Каховки.

Минулого тижня на Єфименка, ймовірно, був здійснений замах. Українські ЗМІ з посиланням на джерела тоді стверджували, що Єфименко відомий як кримінальний авторитет.

6 серпня невідомі застрелили іншого «заступника міського голови» Нової Каховки Віталія Гуру, коли той виходив із дому.

5 серпня російські інформаційні агентства повідомляли, що призначеного Росією голову окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальда госпіталізували. Деякі повідомлення вказували, що він міг бути отруєний.

24 червня в Херсоні в результаті підриву автомобіля загинув призначений Росією «керівник управління молодіжної політики Херсонської облдержадміністрації» Дмитро Савлученко.

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