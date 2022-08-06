Заступник голови окупаційної адміністрації Нової Каховки помер після замаху – російські ЗМІ

Заступник голови окупаційної адміністрації Нової Каховки у Херсонській області Віталій Гура помер після замаху, повідомило російське державне агентство новин ТАСС із посиланням на заступницю голови окупаційної адміністрації Херсонської області Катерину Губарєву.

За словами джерел іншого російського держагентства «РИА Новости», у Гуру кілька разів вистрілили біля будинку, де він жив. Після цього його шпиталізували у тяжкому стані.

Напередодні з’явилися повідомлення про те, що голову російської окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальда госпіталізували з підозрою на отруєння.

Телеграм-канал Baza написав, що Сальдо був доставлений до окупованого Криму у вкрай тяжкому стані, а звідти його вирішили перевезти до Москви, ввівши до медикаментозної кому. За даними видання, його поклали до реанімації токсикологічного відділення НДІ імені Скліфософського.