З-під завалів у Слов’янську дістали тіла трьох загиблих – ВЦА

Під час розбору завалів у Слов’янську знайшли тіла трьох загиблих, повідомила військово-цивільна адміністрація міста увечері 7 вересня.

«На місці розбору завалу частково зруйнованої внаслідок обстрілу триповерхівки на вулиці Торській знайдено тіла трьох людей – двох чоловіків та жінки», – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС у Донецькій області, рятувальники розчистили близько 50 тонн зруйнованих елементів будинку, роботи завершено.

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Як повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко вранці 8 вересня, за попередню добу через російську агресію загинули семеро жителів області: троє в Слов’янську, двоє в Мар’їнці, один у Галицинівці та один у Водяному. Ще двоє людей отримали поранення.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».