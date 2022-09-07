«Приймаємо без іспитів»: на що РФ перетворює захоплені виші України

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну усі вищі навчальні заклади були евакуйовані з Донецької та Луганської областей до більш безпечних міст. Однак, будівлі вишів, які опинилися на тимчасово окупованих територіях, перейшли до рук російських адміністрацій. Там вже заявляють про «відновлення» навчального процесу в деяких з них за російськими стандартами. Раніше Кремль уже випробував цю схему в ОРДЛО, створивши там невизнані клони українських університетів: у деяких із них згодом почали видавати дипломи російського зразка.

Наразі в російських джерелах шириться інформація про «відновлення» зруйнованого Маріуполя, не обійшло це і місцеві навчальні заклади. Угруповання «ДНР» 2 серпня заявило, що в місті відновили свою роботу два заклади вищої освіти – МДУ (Маріупольський державний університет) та ПДТУ (Приазовський державний технічний університет). Будівлі обох університетів були сильно пошкоджені російськими обстрілами Зокрема, за інформацією свідків, 9 березня 2022 року росіяни скинули авіабомби на п'ятий корпус ПДТУ.

Попри значні пошкодження, окупаційна влада вже зареєструвала обидва ВНЗ на захопленій території та розпочала так зване відновлення студентів, а також вступну компанію на основі конкурсу оцінок в атестатах вступників.

Схожа ситуація склалася на тимчасово окупованій Луганщині. Там у декількох містах області розташовувалися філії евакуйованого у 2014 році Луганського національного університету імені Шевченка. Як зазначає ректор вишу Олена Караман, їхній навчальний заклад підготувався до початку масштабного вторгнення заздалегідь, та коли розпочались активні обстріли Старобільська, керівництво зібрало колектив і дало вказівку усім зібрати свої заздалегідь підготовані бази даних і виїжджати до Полтави, де вже існували філії закладу.



«В Старобільську вже 25, 26 та 27 лютого наші корпуси були окуповані російськими терористичними угрупуваннями, там були як кадрові російські військові, так і їхні поплічники з числа угруповання «ЛНР». Вони захопили наші будівлі, тому зараз вони збережені, вони не зруйновані, проте там орудує вже незаконна влада. А от наші будівлі, наша власність, яка є у нас на балансі в Рубіжному, Лисичанську, Кремінній повністю зруйновані. Повністю – це в вщент, від них не залишилося нічого», – розповідає Олена Караман.

Станом на зараз російські окупанти вже відкрили так званий «Старобільський факультет» сформованого ними ще у 2014 році ЛДПУ (Луганського державного педагогічного університету) та намагаються набирати студентів здебільшого саме з окупованих після лютого 2022-го територій. 1 вересня там провели церемонію відкриття під російським триколором.

Де викладачі?

Більшість працівників цих державних вишів покинули Луганщину і Донеччину одразу після початку масштабного вторгнення, тому російська адміністрація відчувають серйозну нестачу професійних кадрів, каже ректор евакуйованого ЛНУ.

«Колаборанти виявилися одразу – на рівні районної і міської адміністрацій, я маю на увазі саме Старобільськ. Вони очолили так званні освітні структури, управління освіти, школи тощо. Проте, освітнього процесу в традиційному режимі в жодній структурі не було відновлено. Оскільки педагогічні колективи проявили свою громадянську, проукраїнську позицію і не стали співпрацювати з окупаційною владою», – запевняє вона.

Що обіцяють окупанти студентам?

Призначене Росією керівництво так званих відновлених навчальних закладів обіцяє студентам продовження навчання за тим же фахом, що і був у них раніше, але з однією відмінністю: тепер випускникам видадуть «дипломи» зразка угруповань «ЛНР» та «ДНР», які не визнаються ніде у світі.

Російські керівники університетів обіцяють, що незабаром випускники зможуть отримати дипломи вже зразка РФ, та що отримані в їхніх вишах спеціальності будуть потрібні в «республіках» та самій Росії.

Для абітурієнтів з окупованих після 24 лютого територій, які вступають на перший курс цих закладів, враховуються дійсні результати українського зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), отримані з 2019 до 2022 рік.

Якщо результатів ЗНО немає, абітурієнти вступають за результатом внутрішніх вступних випробувань так званих університетів. Але є і винятки: підконтрольний Росії ПДТУ в Маріуполі приймає абітурієнтів на основі конкурсу оцінок в українських атестатах.

В контактах для зв’язку з «вишем» зазначені російські номери та електрона пошта «Яндекс».

Якщо напрями підготовки, за якими навчалися студенти в українських ВНЗ, відсутні в «освітніх організаціях ДНР», окупанти обіцяють перевести студента на «родственное направление или специальность». Також російська адміністрація обіцяє зберегти бюджетні місця для здобувачів та виплачувати студентам цієї форми стипендію.

Поки що, як заявлено, так званий коледж ЛДПУ в Старобільську проводить підготовку педагогів української мови. Як зазначається на сайті підконтрольного Росії вишу, «Старобільський факультет» ЛДПУ приймає студентів за напрямом «Педагогічна освіта» з профілями «Російської, «Української та Англійська мови». Українська мова в освіті зберігалась на захоплених з 2014 року територіях до 2018 року, тобто протягом 4-х років окупації. Її обсяг поступово зменшувався, допоки вона повністю не перетворилась на факультатив.

«Ось ми зараз приймаємо дітей з тимчасово окупованих територій, де вже 8 років йде війна, і в «ЛНРівському» так званому атестаті є українська мова та українська література», – каже ректор ЛНУ Олена Караман.

Що робити студентам

Студенти захоплених вишів мають змогу і далі навчатися за українською програмою та отримати визнані у світі дипломи. Усі навчальні заклади з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей евакуйовані в більш безпечні регіони України та продовжують роботу у дистанційному форматі. Студенти та абітурієнти, які залишаються на окупованих територіях, мають можливість продовжувати навчання онлайн.

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А як вступити до університетів тим, хто лише випустився зі школи, тут.

Роман Сєврюков

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