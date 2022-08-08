Поступить в университет с оккупированных территорий: все варианты

8 августа – последний день, когда абитуриенты с оккупированных территорий, которые не проходили национальное мультипредметное тестирование, могут записаться на индивидуальное собеседование: оно дает возможность поступить в выбранный вуз/колледж на бюджет по той же квоте, которой уже несколько лет пользуются абитуриенты из Крыма и ОРДЛО. Если у абитуриентов из захваченных после 24 февраля районов страны есть результаты мультидисциплинарного теста или ЗНО (2019-2021), срок подачи документов продляется до 16 августа. Впрочем, способы пропасть на обучение все равно не исчерпаны: еще три месяца можно будет пользоваться третьим вариантом: поступление на контракт с мгновенным переводом на бюджет: скорее всего, бюджетные места будут в профиците. Все это важно, ведь выехать с захваченных Россией территорий детям сейчас очень трудно.

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В сфере образования полномасштабное вторжение создало новую категорию льгот, которой можно воспользоваться. Абитуриенты, которые живут на территориях, занятых российской армией, или там, где ведутся боевые действия, могут претендовать на дополнительные бюджетные места. Это так называемая «Квота-2», под которую ранее подпадали выпускники школ из Крыма, Донецка и Луганска. Под нее выделено до 40% бюджетных мест в учебных заведениях высшего и среднего образования, которые переехали с оккупированных территорий в 2014 и 2022 годах или находятся в потенциально опасной зоне, то есть в Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. В Киеве, как и в оставшихся вузах/колледжах страны, выделяют до 10% бюджетных мест.

Министерство разработало специальную инфографику для абитуриентов, которые оказались под российской оккупацией. Формально это называется «особливо небезпечні території». Список также размещен на сайте министерства и обновляется в случае освобождения тех или иных районов страны. Проверить, входит ли ваш населенный пункт в список, можно здесь.

Если у абитуриента есть украинский паспорт и украинский аттестат про окончание школы, необходимо зарегистрировать электронный кабинет, подать в приемную комиссию документы (можно онлайн) и пройти индивидуальное собеседование (или творческий конкурс) в выбранном вузе (или вузах).

Важно помнить: если абитуриент проходил НМТ (национальный мультипредметный тест в 2022 году) или ЗНО (внешнее независимое тестирование в 2019–2021 годах), он может подавать заявку на участие в конкурсе до 17:00 16 августа, а если не проходил – дедлайн наступил в 18.00 8 августа. Подать заявку можно удаленно, а вот проходить собеседование нужно лично в выбранных вузах (колледжах). Впрочем, некоторые учебные заведения разрешают проходить в онлайне и собеседование.

Основная сессия НМТ закончилась 4 августа, в ней приняло участие почти 190 тысяч человек. Принять участие можно было только на подконтрольных Украине территориях и, по всей видимости, успели не все. На дополнительную сессию НМТ по состоянию на 4 августа зарегистрировалось почти 20 тысяч человек, она пройдет с 16 по 20 августа в 262 населенных пунктах Украины, а также почти по всей Европе, в США и Канаде. Полный список экзаменационных центров.

Сложнее будет попасть на свободную территорию Украины, чем поступить

Если абитуриент не успевает подать заявку на «Квоту-2» до указанных дедлайнов на бюджет, он все равно может ей воспользоваться, объясняет Радио Донбасс.Реалии глава Центра гражданского просвещения «Альменда» Валентина Потапова. До 30 ноября можно подаваться на контракт, но в этом году его по закону могут использовать под бесплатную квоту.

«Министр образования Сергей Шкарлет заверил, что в этом году «Квота-2» будет предоставлена почти всем, кто захочет вступить в украинские вузы. После подачи абитуриентом документов в вуз на «контрактное место» он сдает экзамены и затем пишет заявление с просьбой использовать для него «Квоту-2», – говорит эксперт.

Мест на бюджете будет очень много, утверждает Потапова: по данным Минобразования, за границу выехало 600 тысяч детей школьного возраста. Больше информации о проблемах и вызовах высшего образования в условиях войны обещают специалисты национального университета «Киево-Могилянская академия». Они проводили исследования и расскажут о своих выводах 11 августа.

Главной проблемой может стать не отсутствие бюджетных мест, а логистика – украинским абитуриентам, часть из которых не успели получить паспорта и аттестаты, нужно будет доехать до Украины. Это, разумеется, более актуально для подростков, живущих на той территории Украины, которая была оккупирована до 24 февраля 2022 года.

Без украинского паспорта они не смогут попасть в Украину через Европу – их единственным документом может быть так называемый «паспорт Л/ДНР», не имеющий в Украине и Европе легитимности.

«МинТОТ предлагает таким детям обращаться в украинские посольства третьих стран, например Армении, Беларуси или Грузии. Там они смогут получить временное удостоверение для перемещения в Украину. Как правило, дети выезжают с родителями, и мы можем вместе посчитать, насколько серьезной будет денежная сумма для такого выезда», – говорит Потапова.

В Армению они, по информации эксперта, могут точно въехать по «крымскому» паспорту, а в Грузию – по «крымскому» загранпаспорту. Уже после прибытия в Украину необходимо писать заявление про получение паспорта и использовать полученную справку, а затем новый паспорт, для поступления», – рассказывает Потапова.

Эксперт не советует использовать импровизированный КПВВ между оккупированной и свободной Украиной в Васильевке Запорожской области – он переполнен машинами и может быть, по мнению эксперта, долгим и опасным. Проще, возможно, будет использовать Крымский мост, а затем через Россию ехать в Европу (если есть нужные документы) или в Армению, Беларусь или Грузию. При отсутствии украинского паспорта поступать в вузы/колледжи нужно через центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина» – их список можно прочитать здесь.