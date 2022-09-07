Дружині Губарєва оголосили підозру в колабораціонізмі – СБУ

Заступниці так званого «керівника» окупованої російськими військами Херсонщини Володимира Сальдо Катерині Губарєвій повідомили підозру в колабораціонізмі. Про це заявляє Служба безпеки України.

Як додають у СБУ, це Катерина Губарєва, яка до цього очолювала так зване «міністерство зовнішніх справ «ДНР», а у червні 2022 року переїхала на окуповану частину Херсонщини.

«Наразі вона виконує такі завдання держави-агресора: запуск радіомовлення російських радіостанцій на території Херсонської області; перехід на російський мобільний зв'язок; старт роботи Центру зайнятості для залучення мешканців міста та області до роботи під «новим прапором», – зазначають у Службі безпеки.

У разі судового вироку жінці загрожує до 10 років позбавлення волі.

Катерина Губарєва – дружина колишнього «народного губернатора» так званої «ДНР» Павла Губарева.