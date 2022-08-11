«Народний губернатор» Губарєв подався в найманці і став дезертиром – «Донбас Реалії»

Один із лідерів донецьких бойовиків Павло Губарєв, який у 2014 році проголосив себе «народним губернатором», тепер воює проти України за гроші – про це свідчить аудіозапис, який журналісти проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії» отримали від своїх джерел в одному з розвідувальних органів України.

На записі зафіксована зустріч представника російського командування з групою найманців, які самовільно залишили позиції в районі Богородичного Харківської області.

Російський офіцер стверджує, що вони всіх «підставили» і заявляє, що якщо бійці напишуть рапорт про звільнення, то ні в один загін їх більше не візьмуть.

Натомість найманці, серед яких вірогідно Павло Губарєв, скаржаться на відсутність зв’язку, підтримки артилерії і погану координацію з регулярними російськими військами. Редакція не може незалежно підтвердити такий конфлікт.

З розмови зрозуміло, що частина групи ‒ з Росії, частина – з окупованого Донбасу. Також озвучується зарплата ‒ від тисячі вісімсот до чотирьох тисяч доларів і часто йде порівняння їхніх умов і забезпечення з тим, що є у групи «Вагнера». Із запису очевидно, ці люди з іншого формування найманців, і зі спорядженням у них все набагато гірше.

Радіо Свобода намагалося зв’язатися з Губарєвим, але на момент публікації матеріалу зробити цього не вдалося.