«Потужна і токсична пропаганда». Вплив російських ЗМІ в окупації посилюється?

Як працює російська пропаганда на окупованій частині півдня України? Чи впливає вона на думки місцевих жителів? Чи мають люди на окупованих територіях доступ до українських ЗМІ? Як Україна може протидіяти російській пропаганді, зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Російські окупаційні сили на базі захопленого приміщення «Суспільного телебачення» у Херсоні відкрили місцевий телеканал «Таврія». Про це 19 серпня повідомив заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський . Він зазначив, що підготовкою працівників цього телеканалу опікуються представники російського Russia Today.

. Він зазначив, що підготовкою працівників цього телеканалу опікуються представники російського Russia Today. Церемонію «відкриття» захопленого телеканалу провели за участі російських чиновників, зокрема, Антона Аліханова , губернатора Калінінградської області Росії, повідомляли російські ЗМІ. Керівник центрального виконкому партії «Єдина Росія» Олександр Сидякін , який теж був присутній на заході, сказав, що «місцеве телебачення відіграє важливу роль» у підготовці до проведення псевдореферендуму.

, губернатора Калінінградської області Росії, повідомляли російські ЗМІ. Керівник центрального виконкому партії «Єдина Росія» , який теж був присутній на заході, сказав, що «місцеве телебачення відіграє важливу роль» у підготовці до проведення псевдореферендуму. Призначена російськими військовими так звана «заступниця голови військово-цивільної адміністрації» окупованої частини Херсонщини Катерина Губарєва додала, що телеканал «протидіятиме» українським ЗМІ.

додала, що телеканал «протидіятиме» українським ЗМІ. Крім того, у Херсоні продовжує мовити телеканал «ВТВ Плюс», який раніше тісно співпрацював із Володимиром Сальдо , якого окупанти призначили «керувати» Херсонщиною. Нещодавно телеканал повідомив, що буде транслюватися на російському супутнику, і це начебто «вплине на редакційну політику». Начальник служби охорони телеканалу, який коментував це питання наприкінці червня, розповів, що їм не вистачає співробітників.

, якого окупанти призначили «керувати» Херсонщиною. Нещодавно телеканал повідомив, що буде транслюватися на російському супутнику, і це начебто «вплине на редакційну політику». Начальник служби охорони телеканалу, який коментував це питання наприкінці червня, розповів, що їм не вистачає співробітників. Після початку окупації частини півдня України Росія поширила на захоплені населені пункти Херсонської області мовлення своїх телеканалів «Перший кримський» та «Крим 24». Як зазначається на сайті останнього, команда каналу також запустила окремий так званий «інформаційний» проєкт «Херсон 24». Українське видання «Детектор медіа» писало про те, що за допомогою цього проєкту Росія «поширює дезінформацію та пропаганду».

«Росія тут назавжди»

Головний редактор херсонського видання «Мост», регіональний представник Інституту масової інформації у Херсонській області Сергій Нікітенко розповів, що російські окупаційні сили для поширення свого контенту розвивають телеграм-канали. Разом із цим вони активно залучають телебачення і друковані видання.



«Колишній канал «Скіфія» захоплений, вони його назвали «Таврія». Але там немає працювати кому, декількох операторів затягнули, привезли з Криму кількох людей, понаймали якихось школярів, які намагаються робити телебачення», – каже Нікітенко.

Намагаються грати у пропагандистів, але не дуже виходить

«Виглядає це дуже убого. «ВТВ плюс», який був місцевим приватним телеканалом, зараз вони, колаборанти. Там трошки професійніше, вони намагаються грати у пропагандистів, але не дуже виходить. В кожному районі видають газети агітаційні, колишні районки вони захопили та на цих потужностях друкують свої в Скадовську, Бериславі, Каховці, Новій Каховці», – розповів редактор «Мосту».

Журналіст повідомив, що його видання намагається шукати нові шляхи подачі інформації для жителів окупованої частини Херсонщини.

«Заблокували YouTube, велику кількість сайтів, навіть наш «Мост» заблокований «Роскомнаглядяом» з 15 липня. Це нам дало просідання трафіку, тобто частина херсонців, хто не встановив VPN, не бачить нас. Тому ми шукаємо інші платформи, намагаємось якимось чином перепаковувати контент, навіть дійшли до аудіоверсій деяких програм», – зазначив Нікітенко.

Головний наратив, який просувають російські медіа на окупованій території Херсонщини, не змінився, зазначив він. ЗМІ намагаються переконати місцевих жителів, що нібито «Росія тут назавжди».

«Вони розповідають про допомогу місцевим жителям: гуманітарку, пенсії. Дуже багато розповідають про Крим, як 8 років там добре живеться. Про вигадані перемоги своєї армії: сотні збитих «Байрактарів», тисячі знищених «Хаймарсів» і так далі. Телеканали почали показувати російську пропаганду», – розповів херсонець.

Головна мета такого контенту – зробити так, щоб люди перестали шукати і сприймати об'єктивну інформацію, вважає журналіст.

Дуже їх непокоять українські медіа, телеграм-канали. Вони з ними борються, шукають адміністраторів

«Вся ця какофонія покликана не стільки переконати у своїй правоті, а більше розм'якшити мозок людей. Щоб перестали сприймати об'єктивно інформацію, перестали вірити медіа, зокрема українським. І так дуже швидко перетворити Херсонщину на маленьку Росію, де люди не мислять критично, де більшість людей не читають, не дивляться медіа, бо вважають, що там брехня. Дуже їх непокоять українські медіа, телеграм-канали. Вони з ними борються, шукають адміністраторів», – повідомив Нікітенко.

«Агресивні темпи просування»

З 1 серпня у Мелітополі Запорізької області розпочав роботу новий, створений російськими окупаційними силами, телеканал «ЗаТВ». Як повідомляє Центр журналістських розслідувань, нове «медіа» запустили на базі мелітопольського каналу «МТВ+». Цей канал належить Євгену Балицькому, колишньому народному депутату України, якого окупанти призначили «керівником» так званої «адміністрації Запорізької області».

За даними Центру журналістських розслідувань, з першого дня нового російського вторгнення «МТВ+» транслював російські канали та виправдовував російську агресію.

Також, за інформацією журналістів-розслідувачів, куратором запуску нових проросійських ресурсів на окупованій території Запорізької області є росіянин Олександр Малькевич, генеральний директор телеканалу «Санкт-Петербург», член Громадської палати Росії і фіналіст конкурсу «Лідери Росії», який патронує заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко.

Представниця Інституту масової інформації в Запорізькій області Наталя Виговська розповіла, що, за її спостереженнями, російські окупаційні сили просувають свої інформаційні ресурси доволі «агресивними» темпами.

Я не була готова до такої кількості викривлень реальності, яка там є

«Це одна зі стратегій війни, яку вони впроваджують, їх пропаганда дуже потужна. Коли я з цим стикнулась безпосередньо, бо я з цим працюю в проєкті, який займається моніторингом цієї пропаганди, я не була готова до такої кількості викривлень реальності, яка там є. Плюс вони дуже потужно відкривають нові медіа: телебачення, газети, безліч телеграм-каналів і просувають свою повістку», – зазначила Виговська.

Окрім відкриття нового телеканалу «ЗаТВ», російські окупанти у Запорізькій області також, як і на захопленій частині Херсонщини, розвивають друковані ЗМІ, каже журналістка.

«На частині Запоріжжя, тимчасово окупованих територіях, є вже 4 газети, які вони випускають. Це «Запорізький вісник», «Новини Таврії». Також от вчора буквально стало відомо про ще одну газету Пологівського району. З Енергодару мені розказали, що почали розповсюджувати безкоштовну газету, буквально в кожну квартиру вони її вставляють. Плюс «Комсомольська правда» почала активно розповсюджуватись на території тимчасово окупованої частини Запорізької області. І ще на початку агресії було повідомлення, що вони включили своє радіо», – повідомила представниця ІМІ.

На думку Виговської, російська пропаганда «настільки потужна», що може впливати на деяких людей.

«Ця пропаганда наскільки потужна і наскільки токсична, що я думаю, вона зачіпає людей. І це працює, і це страшно. Для тих, хто і так вірив у «русский мир», для них це бальзам на душу, вони це читають», – каже експертка.

«Побачила інформацію, що на території Запорізької області 8 тисяч громадян отримали паспорти та це відрапортували в Росії. Я так прикинула, що в області у нас 2 мільйони жителів, якщо візьмемо дорослу частину, то це мізерний відсоток тих, хто хоче в «русский мир», і це дає надію», – зауважила журналістка.

«Завозяться спеціалісти з Росії»

Головна редакторка видання «0629» з Маріуполя Анна Романенко розповіла, що «вся система ЗМІ, яка була до 24 лютого в місті, зруйнована».

«90% медіа корпоративні належали Рінту Ахметову, вони припинили своє існування через рішення Ахметова припинити свій медійний бізнес. Всі, хто був залучений в цьому бізнесі, виїхали з Маріуполя. Вони не працювали в окупації, трошки працювали за межами міста. Ще залишається наш сайт, який продовжує працювати, але теж не в Маріуполі зі зрозумілих причин», – повідомила журналістка.

Романенко зазначила, що ті, хто залишився і пішов на співпрацю з окупантами, займаються розвитком телеграм-каналів і місцевого телебачення. Також «завозяться спеціалісти з Росії», залучають людей з окупованого Донецька.

За словами редакторки, російські журналісти, які приїжджають до Маріуполя. несуть своїй аудиторії два меседжі: про те, що начебто «українці – нацисти» та «кадри відновлення міста і щасливих маріупольців, які нарешті звільнилися».

Вони примудряються зняти місто так, що не видно руйнації, а тільки вцілілі об’єкти, плюс те, що відбудовує, фарбує Росія

«Зараз з'являється дуже багато російських блогерів, які роблять короткі, але дуже якісні технічно відео про відбудову Маріуполя. Вони примудряються зняти місто так, що не видно руйнації, а тільки вцілілі об’єкти, плюс те, що відбудовує, фарбує Росія. Красива картинка виходить, і таких блогерів останнім часом дуже багато», – повідомила Романенко.

Вона розповіла, що одразу після захоплення Маріуполя російські окупаційні сили почали видавати газету. Її роздають безкоштовно у місцях скупчення людей.

«Не будували, не створювали нічого нового, вони просто вкрали логотип і всі макети місцевої газети «Приазовський робочий». Редакторка цієї газети Олена Калайтан, вона, як тільки змогла евакуюватися з міста, одразу виступила з публічною заявою до медіаспільноти про те, що жодного стосунку до тієї газети, яка може виходити, редакція не має. Вона каже, що в редакції залишилися комп'ютери, там інформація, макети газети, евакуювати це неможливо було», – розповіла Романенко.

Люди дуже насторожено реагували на цю інформацію, бо вони ж бачили все на власні очі. Але мені здається, що з часом люди потрапляють під вплив

Журналістка також повідомила, що у Маріуполі досі працюють «пересувні телевізори», які ретранслюють центральні російські телеканали. Окрім наративу про те, що нібито «Росія тут назавжди», російські ЗМІ також просувають тезу про те, що нібито «Україна зруйнувала Маріуполь, а Росія все відбудує».



«Вони заперечують те, що вони тут щось руйнували, все, що зруйновано в Маріуполі – це «справа рук української армії». Люди дуже насторожено реагували на цю інформацію, бо вони ж бачили все на власні очі. Але мені здається, що з часом люди потрапляють під вплив, якщо тобі кожного дня кажуть, що це Україна, то ти починаєш в це вірити. Наратив: «ті, хто залишився в Маріуполі, лише вони і є справжні патріоти, а ті, хто поїхав з міста – це зрадники», – зазначила Романенко.

«Інформаційне гетто»

Керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ігор Соловей зазначив, що «російська пропаганда не може існувати в умовах конкуренції». Тому перше, що зробила Росія, окупувавши нові території – позбавила місцевих жителів доступу до українських ЗМІ.

Експерт нагадав, що влада РФ десятиліттями «зачищала інформаційний простір» країни. Наразі в Росії під контролем державного керівництва перебувають федеральні ЗМІ, великі медіахолдинги з друкованою пресою, онлайн ЗМІ та навіть ліберальні.

По факту, вони створили інформаційне гетто. І таке ж інформаційне гетто вони хочуть створити на новоокупованих територіях України

«Пам'ятаємо, як перед 24 лютого вони ввели категорію іноземних агентів і людей, які не є медіа, але по своїй аудиторії навіть є більшими за багато медіа. Вони назвали або іноагентами, або викинули з країни, забороняли багато інтернет-проєктів. Ну і 24 лютого, вони плюс-мінус тиждень заборонили рештки більш менш альтернативних медіа «Нова газета», «Дощ», «Ехо Москви». По факту, вони створили інформаційне гетто. І таке ж інформаційне гетто вони хочуть створити на новоокупованих територіях України», – вважає Соловей.

На його думку, «люди, які створюють російську пропаганду, відірвані від реалій життя в Україні».

«Це росіяни, це гастролери, колонізатори, іноземні окупанти, які прийшли на цю територію і міряють її своїм аршином. Тому в нас це (російська пропаганда – ред.) викликає подив і нерозуміння. Навіть «колаборанти» російські, дивлячись на ту пропаганду, дивуються і ставлять запитання: «А для кого взагалі ми все це робимо?». Що підтверджує тільки тезу про те, що вся ця пропаганда далека від реалій, і вона може існувати лише коли є російський автомат», – зауважив експерт.

Соловей вважає, що головним завданням влади є звільнення окупованих територій. Втім, зараз важливо підтримувати зв'язок з місцевими жителями та оперативно реагувати на їхні запити.

Шанси заглушити сигнал

Перший заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Валентин Коваль розповів, що заглушити ФМ та телевізійні сигнали російських ЗМІ на окупованих територіях «досить важко». За його словами, «витрати на цей процес значно більші за результат».

«Глушіння добре працює на коротких і на середніх хвилях, але для ФМ-радіо це технологічно майже неефективно та для телебачення також. Можна поставити певні завади, всі ці завади працюватимуть для якоїсь обмеженої території, якогось населеного пункту і все», – пояснив голова Національної ради.

Коваль зазначив, що після початку повномасштабної війни в регіоні Приазов'я припинили роботу близько 10 мовників. На прилеглих до лінії гарячих боїв територіях працюють 5 телекомпаній і 8 радіостанцій.

«Буквально в перші дні війни, після захоплення Бердянська, ми отримали листи про те, що люди всією редакцією звільнилися. Вони попереджають, що це мовлення вже не є мовленням українського ліцензіата. ТРК «Юг» в Бердянську і радіо «Азовська хвиля» прислали інформацію. Ми також ще на початку березня отримали повідомлення від голови Бердянської міськради про те, що КП «ТБ-Бердянськ» припиняє мовлення. Якщо частоти будуть використані, то просять не вважати це їхньою колаборацією з окупантами, бо вони всі припинили будь-яку медійну діяльність», – повідомив Коваль.

Він розповів, що Нацрада звернулася до Служби безпеки України та РНБО з приводу співпраці з російськими окупаційними силами херсонського телеканалу «ВТВ Плюс». Так само відомо про співпрацю з окупантами мелітопольського телеканалу «МТВ Плюс».

Член Нацради також зазначив, що встановлювати передавачі для поширення радіомовлення поблизу окупованих територій є тривалим і коштовним процесом.

Півтори сотні мільйонів на рік треба, щоб працювала одна станція в середніх хвилях. Так, щоб з підконтрольної Україні території добивало до окупованих територій

«Зараз обговорюється поновлення мовлення на середніх хвилях, якщо у когось збереглися ці старі середньохвильові приймачі, вони зможуть почути мовлення. Сьогодні в ситуації, коли весь бюджет України спрямований на закупівлю зброї, а середньохвильове мовлення дорожче, ніж ФМ на 2-3 порядки. Це сотні мільйонів гривень, півтори сотні мільйонів на рік треба, щоб працювала одна станція в середніх хвилях. Так, щоб з підконтрольної Україні території добивало до окупованих територій», – пояснив Коваль.

За його словами, українським ЗМІ, які опинилися в окупації, рекомендували в першу чергу забезпечити власну безпеку, по-друге, зберігати інформацію, по-третє, знищувати обладнання, яке можна використовувати для мовлення, аби «не допомагати окупантам мити мізки тим, хто залишився на цих територіях».