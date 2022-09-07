За добу на Донеччині загинули троє цивільних, РФ обстріляла низку міст вранці – Кириленко

Троє мирних жителів загинули в Донецькій області за добу 6 вересня, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«За 6 вересня росіяни вбили трьох мирних жителів Донеччини: у Георгіївці, Красногорівці та Парасковіївці. Ще дві людини отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі», – повідомив він вранці в середу.

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Також Кириленко повідомив про обстріли низки міст області:

«Краматорськ потрапив під обстріл вдосвіта – росіяни влучили у медичний заклад, там зайнялася пожежа. У Слов’янську близько четвертої ранку росіяни обстріляли філію школи №4 та поцілили у багатоповерхівку. Рятувальники гасять пожежу в пошкодженому будинку. У Костянтинівці під обстріл потрапив приватний сектор — зруйнували літню кухню», – перерахував обласний голова.

Крім того, протягом ночі обстрілів зазнали кілька громад Бахмутського району. Зокрема, в Соледарській громаді зруйновані фермерські приміщення у Васюківці та приватний будинок у Роздолівці. Дані про руйнування і постраждалих наразі уточнюють.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».