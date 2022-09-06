РФ знову обстріляла Харків, трьох людей дістали з-під завалів живими – Терехов

Російські війська вдруге обстріляли Харків за ранок 6 вересня, повідомив мер міста Ігор Терехов. Обстріли прийшлися по Київському району.

Зокрема, постраждали житловий багатоповерховий будинок і адміністративна будівля.

«Рятувальники розбирають завали у центрі Харкова. З-під руїн житлового будинку вже врятували трьох людей – двох жінок та чоловіка. Попередньо не постраждали. Рятувальні роботи тривають», – заявив Терехов.

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Раніше 6 вересня російські війська обстріляли Індустріальний район міста, внаслідок чого загинула жінка.

Харків і Харківська область майже щодня зазнають обстрілів російської армії.

Росія, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.