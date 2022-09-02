Терехов: Харків вночі атакували з С-300, пошкоджені два інфраструктурні об’єкти

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що поліція обстежила місце нічного влучення ракети в Холодногірському районі міста, за даними правоохоронців, для удару російські війська застосували С-300.



«У результаті ранкового обстеження території в Холодногірському районі поліція говорить про приліт ракети С-300. Крім чотирьох автомобілів, пошкоджено два інфраструктурні об'єкти. Про жертви інформації немає», – написав він у телеграмі.



Раніше Терехов повідомив про «приліт» у Холодногірському районі міста.

Харків та область щоденно потерпають від російських обстрілів. Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.

У Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні станом на 23 серпня підтвердили 5614 випадки загибелі і 7946 поранення цивільних людей через збройну агресію Росії. В організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі, а «за кожною з цих цифр – людина, життя чи здоров’я якої втрачено чи понівечено».