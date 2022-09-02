Ракети РФ зруйнували у Харкові спортивну арену для підготовки олімпійських чемпіонів – Синєгубов

Російські ракети зруйнували у Харкові спортивну арену для підготовки олімпійських чемпіонів, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Росіяни ракетними ударами типу С-300 зруйнували приміщення спортивного комплексу «Локомотив» імені Г. Кірпи у Холодногірському районі. Це – світова спортивна арена, де тренувалися наші «золоті рибки» – чемпіонки із синхронного плавання. У цих стінах виступали світові зірки із різних видів спорту, призери Олімпійських Ігор», – зазначив він.

Палац спорту «Локомотив» імені Георгія Кірпи у Харкові почали зводити у 2003 році, відкрили через рік. Будівництво коштувало близько 50 млн дол. Споруда розрахована на 5 тисяч місць.

Харків та область щоденно потерпають від російських обстрілів. Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.