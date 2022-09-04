У неділю через російські обстріли на Харківщині загинула жінка, декілька людей поранені – влада

У неділю через обстріли російськими військами населених пунктів Харківської області одна жінка загинула, декілька – поранені.

«Унаслідок обстрілу в селі Одноробівка Золочівської громади загинула 50-річна жінка. Снаряд влучив у будинок місцевої мешканки. В Ізюмському районі, через обстріли селища Андріївка, було поранено 3 цивільних. Їх госпіталізували в лікарняні заклади Харківщини», – йдеться в повідомленні Харківської ОВА.

Крім того, у Харкові в результаті обстрілів армії РФ госпіталізували двох людей. Про це у повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«На цю хвилину медики госпіталізували двох осіб, стан постраждалих – середній», – зазначив він.

Раніше сьогодні повідомлялося, що російські війська вдарили по Холодногірському та Новобаварському районах Харкова.

Росія, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.