Одна жінка загинула через обстріл Харкова – Терехов

Російські війська обстріляли Індустріальний район Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов вранці 6 вересня.

«Ракетний обстріл Індустріального району. В одному випадку влучання в приватний будинок. При розборі завалі знайдене тіло жінки», – заявив він.

У другому випадку ракета поцілила неподалік від приватного будинку. Він загорівся, але постраждалих немає.

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Напередодні увечері Терехов повідомляв про обстріл Холодногірського і Новобаварського районів Харкова. У Новобаварському районі постраждали двоє людей.

Харків і Харківська область майже щодня зазнають обстрілів російської армії.

Росія, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.