У Харкові через обстріл постраждали троє людей – Синєгубов

Російські війська не обстрілювали Харків вночі проти 5 вересня, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«4 вересня, близько 18:30, внаслідок ракетного удару окупантів троє людей постраждали в Новобаварському районі міста. Ракета влучила в землю, однак вибухова хвиля пошкодила приватні домоволодіння та 10-поверховий багатоквартирний будинок», – заявив він.

Обстрілів протягом доби зазнали Ізюмський, Чугуївський, Харківський і Богодухівський райони. Вони пошкодили житлові будинки, господарчі споруди та виробничі об’єкти.

Читайте також: Поліція показала наслідки нічного обстрілу Харкова (фото)

«У Богодухівському районі загинула жінка 58 років, рятувальники деблокували тіло з-під завалів будинку. В Ізюмському районі постраждали 72-річна жінка та три чоловіки 61, 70 та 66 років. У Харківському районі поранений чоловік 67 років», – додав голова ОВА,

Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони завдали ударів по районах скупчення російських військ біля Семенівки та Куп’янська Харківської області і знищили один із польових складів із боєприпасами.

Росія, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.