Поліція показала наслідки нічного обстрілу Харкова (фото)

Київський район Харкова вночі зазнав російського обстрілу, поцілили в цивільний об'єкт, повідомляє пресслужба Національної поліції.



«4 вересня близько 00:10 два артилерійські снаряди поцілили на територію об’єкта цивільної інфраструктури. На території утворилися 2 вирви. Сталося займання. В результаті обстрілу зруйнована будівля та дерев’яні споруди», – повідомляє поліція в телеграмі.

У Харківській ОВА уточнюють, що російські ракети влучили в будівлю ресторану.

Крім того, за даними влади, війська РФ минулої доби обстрілювали Харківський, Ізюмський, Богодухівській та Чугуївський райони області. В останньому загинула 45-річна жінка, ще одна жінка поранена. Також в Ізюмському районі поранений 43-річний чоловік. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, сталися пожежі на відкритій території.

Харків та область щоденно потерпають від російських обстрілів. Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.