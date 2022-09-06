«Нова Каховка не спить»: що відбувається у місті, яке потрапило у гарячу зону боїв?

Наскільки змінилася гуманітарна ситуація у Новій Каховці на Херсонщині у зв'язку з активними діями Збройних сил України? Як ставляться до цього місцеві жителі? Як реагують окупанти на обстріли з боку українських військових? Проєкт «Новини Приазовʼя» дізнавався, хто залишається і як живе у місті під вогнем.

Обстріли позицій російських військових у місті Нова Каховка, що на Херсонщині, тривають і вдень, і вночі, повідомляють місцеві ЗМІ. Зокрема, як пише видання NovaKahovka.City, основними цілями Збройних сил України є скупчення російських військових на промислових об'єктах.

2 вересня ЗСУ вдарили також по паромній переправі біля селища Львове неподалік Нової Каховки та по двох районах зосередження сил і засобів противника, повідомило оперативне командування «Південь».

Військові зазначили, що на південному напрямку «продовжуються позиційні бої» за всією лінією фронту з метою «покращення становища». «ЗСУ завдають ударів по противнику, щоб порушити його систему управління і не допустити введення в бій резервів», – сказано в повідомленні командування.

29 серпня призначена російськими військовими так звана «адміністрація» окупованої Нової Каховки оголосила про початок евакуації людей з робочих місць в укриття. Російські ЗМІ тоді повідомили, що у місті «не припиняють лунати сигнали повітряної тривоги».

Керівниця об'єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк того ж дня наголосила, що «Збройні сили України бережуть цивільне населення». Втім, вона закликала людей евакуюватися з місць, де можуть бути активні бойові дії, або знайти укриття й перечекати бої там.

«Виїхало дві третини жителів»

Почали знищувати (ЗСУ – ред.) той запас зброї (російської – ред.) та техніки, які були зосереджені у Новій Каховці

Міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко у коментарі «Новинам Приазов'я» розповів, що ситуація в місті суттєво змінилася з середини липня.

«Розпочалося з того, що почали знищувати (ЗСУ – ред.) той запас зброї (російської – ред.) та техніки, які були зосереджені у Новій Каховці вже на той момент на різних територіях. Як правило це були промислові підприємства, лісова структура навколо міста, в інших містах ближче до Дніпра», – згадує мер міста.

Він зазначив, що з 12 липня Нова Каховка – «постійно в межах дій ЗСУ».

«Що за цей період змінилося? Багато інфраструктури знищено, враховуючи, наприклад, і ту переправу, яку намагалися зробити в бік Козацького, де канал, де можна було перевозити техніку. І там була велика кількість техніки зосереджена (російської – ред.), тому що міст через Каховську ГЕС, через шлюз ускладнював, та унеможливлював переправу цієї техніки», – каже Коваленко.



Мер Нової Каховки також повідомив, що з міста виїхали дві третини жителів. Особливо цей процес активно почався після формування мережі шкільних закладів для початку навчального сезону. За даними Коваленко, з 6 700 учнів, які обліковуються, на сьогодні зареєстровані та почали навчання більш як 4 тисячі.

Місто напівпусте. В ньому, як правило, люди старшого віку. Хоча є частина, я дивлюся по держслужбовцях, не всі можуть виїхати

«У нас на сьогодні місто напівпусте. В ньому, як правило, люди старшого віку. Хоча є частина, я дивлюся по держслужбовцях, не всі можуть виїхати. Аналізуємо кожну із ситуацій, переконуємо, що у вас є два шляхи – або виїжджати, або рано чи пізно, щоб не померти з голоду ви будете вимушені співпрацювати (з окупантами – ред.), або за вами просто прийдуть», – розповів мер.

Мер Василівки, міста, через яке проходить єдиний евакуаційний шлях з окупованих територій півдня, Сергій Каліман розповів, що останнім часом кількість охочих виїхати з окупації зменшилася.

«На сьогодні потік людей трішечки зменшився. Зменшився у зв'язку з тим, я так вважаю, що розпочався навчальний рік. І практично ті люди, які хотіли виїхати і дати можливість своїм дітям здобувати освіту по українській програмі, вони виїхали», – пояснив він.

«Якщо до першого вересня в Василівці, з напрямку Херсону, це зі сторони енергодарського і зі сторони мелітопольського, люди чекали черги десь до тижня, до 7 днів, то на сьогодні практично 2-3 дні – й люди виїжджають», – додав Каліман.

«Обстріли тривають годинами»

За словами мера Нової Каховки, зараз обстріли об'єктів, де розміщена російська військова інфраструктура, можуть тривати годинами.

Розуміння у людей є, що без цих процедур, без цих дій ЗСУ вільною Нова Каховка, на жаль, не стане

«Обстрілів багато. Більшість з них була зосереджена не в житлових кварталах, хоча оця понтонна переправа, яку вони хотіли зробити в районі рибінспекції, то там приватний сектор постраждав. Там 4 будинки згоріло, деякі залишилися без покрівель. Зрозуміло, що це неприємна штука, але розуміння у людей є, що без цих процедур, без цих дій ЗСУ вільною Нова Каховка, на жаль, не стане. Зрозуміло, що в такому вигляді, як вона була раніше, вона не може стати», – сказав мер.

Разом із тим Володимир Коваленко стверджує, що продовольчих проблем у Новій Каховці немає, але закликав жителів виїжджати з міста.

«Я розмовляю з одним з фахівців, він каже, що «батько без ніг лежить, а мати паралізована, як мені їх покинути?» Я розумію, але дехто бідкається, що немає коштів, дехто каже, що немає ні рідних, ні знайомих (на неокупованих територіях – ред.). Тобто різні аргументи. Виїхати все ж краще, а ніж залишитися там, тому що там можна під час бойових дій втратити життя», – зазначив він.

Одна із жительок Нової Каховки на умовах анонімності розповіла, що ситуація в місті дуже складна, оскільки бойові дії наближаються і стають більш активними.

У людей критична ситуація з продуктами – у деяких немає можливості вийти і купити їх

«Починаються проблеми і зі світлом, і з водою дуже великі перебої. Також, наскільки я знаю, то у людей критична ситуація з продуктами – у деяких немає можливості вийти і купити їх. Нещодавно було потрапляння, точніше збили ракету над ринком, тому там зараз є побиті приміщення, є навіть залишки від ракет і туди ходити достатньо небезпечно. Також є проблеми зі зв'язком, бо багато людей спілкуються саме через «Телеграм», месенджери або через «Вайбер» і якщо немає інтернету, то багато людей можуть не вийти на зв'язок зі своїми рідними», – розповіла жінка.

Вона зазначила, що вибухи в місті стаються кожного дня. Російські військові вмикають сирену повітряної тривоги, і вона може лунати кілька годин поспіль.

Російські солдати самі вмикають сирену і вона може гудіти цілими днями, вона не вимикається по 3-4 години, навіть по 5 годин

«Можу сказати за тих, кого я знаю, що у підвалах вони не ховаються, але вибухи вони справді відбуваються кожного дня. Багато хто просто вже втомився від цього і просто вже не йде до підвалу. Є люди, яких це просто фізично і психологічно втомило. Також треба розуміти, що в Новій Каховці сирена вмикається не автоматично, як в Україні (на підконтрольній українській владі території – ред.), її російські солдати самі вмикають і вона може гудіти цілими днями, вона не вимикається по 3-4 години, навіть по 5 годин. Це також дуже тисне психологічно на людей. Вони просто вже від цього дуже втомилися», – розповіла жінка.

Які очікування у людей?

Головний редактор сайту NovaKahovka.City Олександр Гунько розповів, що, за його спостереженнями, більшість жителів, які залишаються у місті, очікують на звільнення Нової Каховки від російських військових.

Більшість тих, хто залишився, вірять в те, що Нова Каховка буде звільнена і що Україна до нас повернеться

«Залишилося мало жителів, останні дні, коли ми ще з дружиною були в місті, це було досить помітно, людей поменшало. Останні дні, як нам повідомляють наші знайомі, щодня в Новій Каховці є «прильоти», тобто ЗСУ завдають ударів по складах, по скупченню техніки, живої сили противника і тому люди весь час живуть під вибухи, під виття сирен, які вмикаються у місті постійно. Люди в тривожному очікуванні, більшість тих, хто залишився, вірять в те, що Нова Каховка буде звільнена і що Україна до нас повернеться», – каже редактор.



Олександр Гунько зазначив, що російські військові «не припиняють чинити тиск на місцеве населення».

Забирають людей. Якщо щось знайдуть, саджають на підвал у відділі поліції, або взагалі закривають в гаражах, тримають по кілька днів

«Знайомі повідомляли, що на вулиці Букіна – це одна з великих вулиць міста, почалися обшуки у квартирах. Шукають зброю, літературу проукраїнську, символи, прапорці, щось таке. Забирають людей. Якщо щось знайдуть, саджають на підвал у відділі поліції, або взагалі закривають в гаражах, тримають по кілька днів. Застосовують методи психічного та фізичного тиску. Особливо шукають АТОвців, а також коригувальників вогню. Хочуть знайти людей, які передають нашім (військовим – ред.) координати, де знаходяться війська і техніка противника», – розповів Гунько.



З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Шукають партизанів»

Волонтер організації Humanity з Нової Каховки Стефан Воронцов розповів, що останнім часом російські військові ретельно обшукують місцевих жителів, беручі в оточення цілі райони.

Перевіряють кожну квартиру, кожен гараж. Шукають партизанів, диверсантів, шукають зброю

«Це шантаж, постійні обшуки, постійно є оточення деяких районів, перевіряють кожну квартиру, кожен гараж. Шукають партизанів, диверсантів, шукають зброю, більше шантажують і перевіряють саме родичів, знайомих, щоб видавали, навіть, своїх дітей, хто займається партизанством. Вже тих, хто займається волонтерством, не так чіпають, як шукають партизанів, тих, хто корегує вогонь, перевіряють соцмережі, галереї, шукають саме навідників, хто допомагає ЗСУ в окупації», – розповів Воронцов.



Волонтер стверджує, що російські військові розташували свої позиції по всьому місту.



«Окрім звичних баз, вони почали привозити свої сили під Дніпро і це дуже близько до житлових будинків. Туди постійно прилітає. Вони намагаються переправити свої боєкомплекти на інший бік, і страждають будинки, бо вони поруч, нещодавно шість будинків згоріло вщент, більше постраждало, плюс постійно, через те що працює ППО, ракети падають на житлові будинки, вони горять», – каже чоловік.



За його словами, люди бояться виходити на вулицю, щоб не загинути від ракети, або її уламків.

Заборона української «гуманітарки»

Російські військові останнім часом забороняють волонтерам возити до Нової Каховки гуманітарну допомогу, розповідає Стефан Воронцов.

«Узбіччя просто усипане дитячим харчуванням, ліками, гори всього валяється. Тобто орки (російські військові – ред.) не пропускають. Нам пощастило переконати, що це не гуманітарка, ми везли невелику кількість, вдалося довести, що це для особистих потреб, для знайомих. А гуманітарні передачі – ні, вже не пропускають, кажуть: «Ну ми ж з Криму все завозимо, навіщо вам то українське, якщо ми вам і так допомагаємо», – розповів волонтер.

За його інформацією, у бомбосховищах міста відразу після окупації розташувалися російські військові, тому місцеві жителі не мають можливості там перебувати під час обстрілів.

«Кожен сам за себе, кожен у своєму будинку будує сховище, якщо це приватний будинок, якщо багатоквартирний, то теж є підвали. Зараз молоді люди виїхали, а залишилися пенсіонери, які навіть не мають можливості спуститися вниз, якщо і мають, то багато таких ситуацій що на весь під'їзд одна бабуля залишилась, звісно, вона не буде будувати собі підвал і спускатися кожен раз, як вибухає, а вибухає постійно», – поділився Воронцов.



Журналіст із Каховки Олег Батурін зазначив, що ситуація є складною у всьому Каховському районі.

Відбуваються то детонації, то вибухи, то прильоти, там фактично відбувається хаос

«Фактично останні тижні відбуваються то детонації, то вибухи, то прильоти, там фактично відбувається хаос. Бо говорити про одні прильоти, про одні бавовни від наших захисників в бік окупантів не доводиться, оскільки там реально хаос. Там самі окупанти випускають якісь ракети, там окупанти час від часу самі обстрілюють цивільний сектор, якісь там частини ракет прилітають людям в городи, в будинки, в подвір’я. Якщо чітко сформулювати і сказати, що от це все відбувається в наслідок якихось конкретних дій, дуже важко, там просто хаос», – каже Батурін.

Значні руйнування відбуваються також у Бериславському районі, розповів журналіст. Але найбільших збитків зазнає саме Нова Каховка.

«Страждають будинки, в Новій Каховці фактично знищений бізнес у багатьох людей, бо достатньо велика кількість торговельних об'єктів там постраждала від цих вибухів, прильотів, від цього хаосу. Окупанти зараз активно використовують цей момент для того, щоб демонструвати це у своїх пропагандистських сюжетах», – повідомив Батурін.

Як стверджує журналіст, на місцеве населення ця пропаганда не діє.

Більша частина Херсонської області, включно з обласним центром, була окупована російськими військовими упродовж першого тижня повномасштабного вторгнення Росії.

Деякі підрозділи Збройних сил України, що обороняли регіон, були розбиті, деякі змушені були відступати перед чисельними колонами противника, який йшов з території анексованого Криму.

З липня Збройні сили України завдають точкових ударів по Антонівському автомобільному мосту, руйнуючи логістичні й транспортні шляхи російських військ.

На початку вересня ЗСУ звільнили селище Високопілля і підняли там український прапор.