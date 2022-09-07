Російські війська випустили 140 мін і снарядів по Сумщині за день – голова області

Армія Російської Федерації за день обстріляла сім громад Сумської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький увечері 6 вересня.

«За день росіяни випустили по нашій області 140 мін та снарядів різного калібру, також було близько 70 пострілів зі стрілецької зброї», – написав він у своєму Телеграмі.

Під артилерійський і мінометний вогонь потрапили Новослобідська, Миропільська, Білопільська, Шалигінська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська і Есманська громади. Зокрема, в Новослобідській громаді обстріли пошкодили високовольтну підстанцію.

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«О 13 годині також був артобстріл із САУ по околицях сел Манухівка (Новослобідська громада) та Атинське (Білопільська громада). Усього 40 прильотів», – зазначає Живицький.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Регіон фактично щоденно зазнає обстрілів.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.