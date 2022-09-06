З початку вторгнення РФ майже половину території забруднено мінами. У ДСНС розповіли про розміновані площі

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну спричинило забруднення мінами та вибухонебезпечними предметами майже половини території України, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

«На цей час вдалося зменшити площу потенційно небезпечної території із 300 тисяч квадратних кілометрів до 185 тисяч. Однак ситуація ускладнюється постійними обстрілами територій на напрямках Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Одеської, Сумської та Миколаївської областей. Значну проблему також становить забруднення мінами та вибухонебезпечними предметами річок, водойм та водосховищ України, прибережних акваторій Азовського та Чорного морів, гідротехнічних споруд та морських портів. Загальна площа потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами акваторій України становить близько 16 тисяч квадратних кілометрів», – йдеться в повідомленні на сайті ДСНС.

За даними відомства, з 24 лютого виявлено, вилучено та знешкоджено 192 230 одиниць вибухонебезпечних предметів, у тому числі 2 106 авіаційних бомб, обстежено територію площею 69 856 гектарів. Крім того, обстежено 48 тисяч 630 гектарів земель сільськогосподарського призначення на деокупованих територіях України.

Раніше Офіс ООН з координації гуманітарних питань в Україні повідомив, що Україна нині є однією з найбільш замінованих країн світу.