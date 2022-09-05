Міністр оборони Британії назвав втрати Росії у війні проти України

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими. За його словами, загальні втрати – включаючи, зокрема, поранених, полонених – можуть дорівнювати приблизно 80 тисячам.

«Це матиме довготривалий вплив на російську армію та її майбутню боєздатність», – заявив британський міністр.

Воллес, якого цитують британські ЗМІ, наголосив, що жодної зі стратегічних цілей, які спочатку ставило перед собою російське командування, не було досягнуто за понад пів року війни.

У своєму виступі перед Палатою громад британського парламенту Воллес заявив, що Збройні сили України роблять успіхи, хоча їм доводиться вести запеклі бої. Він додав, що Велика Британія готує новий пакет військової допомоги Україні вартістю 2,3 мільярда фунтів стерлінгів.

До сьогоднішнього дня, за словами Воллеса, Британія навчила вже 4 700 українських військових поводженню із сучасною технікою, яку вона передає ЗСУ.

Росія й Україна не розкривають свої втрати у війні. У Пентагоні 9 серпня заявляли, що від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Наприкінці липня директор ЦРУ Вільям Бернс оцінив російські втрати у 15 тисяч убитими та близько 45 тисяч пораненими. За оцінкою Бернса, втрати української армії були, імовірно, трохи нижчими за російські.

Українська армія заявляє про майже 50 тисяч убитих російських військових. Російська сторона про свої втрати останнім часом не повідомляє.