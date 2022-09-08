Ракета РФ не долетіла до Кривого Рогу, ЗСУ збили її за кілька кілометрів від міста – Вілкул про денний вибух

Російські війська здійснили спробу завдати ракетного удару по Кривому Рогу у четвер, але російська ракета до міста не долетіла, повідомив керівник військової адміністрації Олександр Вілкул у Telegram.

«Спочатку про вибух, який чули у південних районах Кривого Рогу. Близько 16-ї години окупанти намагалися завдати ракетного удару. Ворог атакував крилатою ракетою Х-59 класу «повітря-земля», випущеною з напрямку Азовського моря. Силами нашої протиповітряної оборони ракету знищено над Криворізьким районом за кілька кілометрів від міста. Уламками ракети пошкоджено вікна у двох житлових будинках та двох будівлях одного із населених пунктів району, але головне – без втрат», – написав Вілкул у Telegram.

За його словами, у Кривому Розі ситуація повністю стабільна та контролюється Військовою адміністрацією та ЗСУ.

Крім того, каже Вілкул, у Криворізькому районі вдень війська РФ з РСЗВ «Ураган» обстріляли територію промислового підприємства у Зеленодольській громаді – без втрат. З «Градів» та ствольної артилерії російські війська обстріляли місто Марганець та село Добра Надія Марганецької громади. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Раніше сьогодні повідомлялося, що війська РФ завдали удару по Кривому Рогу. У підсумку виявилося, що ракета була збита неподалік міста.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.