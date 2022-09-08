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Війська РФ завдали удару по Кривому Рогу – Вілкул

Чи є постраждалі та руйнування наразі невідомо (на фото Олександр Вілкул)

У четвер вдень російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу, повідомив керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул у Telegram.

Він не вказав деталей обстрілу, лише попросив містян залишатися в укритях. Чи є постраждалі та руйнування наразі невідомо.

Вранці Вілкул повідомляв, що ніч у Криворізькому районі минула без обстрілів.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.

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