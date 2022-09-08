Військові доповіли Зеленському про звільнення Балаклії на Харківщині

Президент України Володимир Зеленський привітав звільнення українськими військовими міста Балаклія у Харківській області.

«Все на своїх місцях. Прапор України у вільному українському місті під вільним українським небом», – написав він у телеграмі 8 вересня.

Президент також оприлюднив відео військових, які доповідають про звільнення міста.

«Пане президенте, пане головнокомандувачу, місто Балаклія Харківської області взято під контроль. Наказ виконано. Російські окупаційні війська відійшли. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Кракен». Сьогодні 8 вересня, 16:00», – каже український військовий. На відео видно, що українські військові стоять на даху на російському прапорі, а позаду майорить український стяг.

Раніше сьогодні з’явилася інформація про звільнення Балаклії, але офіційно її досі не підтверджували.

Крім того, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов 8 вересня повідомив, що українські військові на Харківському і Південнобузькому напрямках звільнили з-під російської окупації територію, площа якої становить понад 700 квадратних кілометрів.

«Загалом наші підрозділи на окремих напрямках просунулися вглиб оборони противника від двох до декілька десятків кілометрів. Звільнено низку населених пунктів», – сказав Громов.

За його словами, на Харківському напрямку звільнено понад 20 населених пунктів.