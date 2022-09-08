«Активні дії сил оборони» зі звільнення територій України розглянули на засіданні Ставки – ОП

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому розглянули «активні дії сил оборони» зі звільнення територій України, окупованих Росією, а також визначили «подальші оперативні завдання», повідомила пресслужба голови держави.

Крім того, за повідомленням, учасники засідання проаналізували стан матеріально-технічного забезпечення підрозділів і визначили актуальні потреби війська.

Під час попереднього засідання Ставки президент Зеленський заслухав дані про «оперативну ситуацію вздовж усієї лінії фронту», зокрема щодо знищення силами оборони російських ракетних складів, баз, штабів і логістичних маршрутів.

Раніше сьогодні заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив, що українські військові на Харківському і Південнобузькому напрямках звільнили з-під російської окупації територію, площа якої становить понад 700 квадратних кілометрів.

«Загалом наші підрозділи на окремих напрямках просунулися вглиб оборони противника від двох до декілька десятків кілометрів. Звільнено низку населених пунктів», – сказав Громов.

За його словами, на Харківському напрямку звільнено понад 20 населених пунктів.