Відбулося чергове засідання Ставки. Зеленський заслухав доповідь про ситуацію на фронті

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, повідомляє сайт Офісу президента.

«Верховному головнокомандувачу доповіли про оперативну ситуацію вздовж усієї лінії фронту. Зокрема, сили оборони досягли успіху у знищенні ракетних складів, баз, штабів і логістичних маршрутів російських загарбників. На визначених напрямках проводиться активна контрбатарейна боротьба задля придушення сил противника», – йдеться в повідомленні.

На попередньому засіданні Ставки 4 березня головнокомандувач і командувачі оперативних напрямків, керівник розвідки також доповіли про ситуацію на передовій.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».