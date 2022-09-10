Звільнення Куп’янська переріже Росії шляхи забезпечення фронту на Донбасі – британська розвідка

Російські війська були «захоплені зненацька» українським контрнаступом на Харківщині – про це йдеться в коментарі розвідки Великої Британії, на які посилається Міністерство оборони країни вранці 10 вересня.

«Цей сектор утримувався незначними силами, і українські підрозділи захопили та оточили кілька міст», – йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, російські війська навколо Ізюма «дедалі більш ізольовані».

«Українські підрозділи зараз загрожують місту Куп’янськ; його захоплення буде значним ударом по Росії, тому що воно лежить на маршрутах постачання лінії фронту на Донбасі», – зазначає відомство.

Водночас розвідка вказує на те, що українські операції тривають і на Херсонщині, відтак російські війська «перебувають під тиском» як на півночі, так і на півдні.

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Українське командування наразі формально не повідомляло про захоплення Куп’янська.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що Збройні сили України на цей час звільнили і взяли під контроль понад 30 населених пунктів на Харківщині.