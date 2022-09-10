Втрати російської армії перевищили 52 тисячі військових – Генштаб

Російські війська втратили близько 350 осіб за попередню добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Відтак, за даними українського командування, втрати армії Російської Федерації сягнули 52 250 військових.

Також, згідно зі зведенням, російські війська втратили:

2136 танків (+14 за останню добу)

4584 бойових броньованих машин (+9)

1259 артилерійських систем (+22)

311 реактивних систем залпового вогню (+5)

162 засоби протиповітряної оборони (+3)

239 літаків

212 гелікоптерів (+1)

898 безпілотників (+10)

215 крилатих ракет (+1)

15 кораблів

3426 автомобілів і автоцистерн (+27)

114 одиниць спеціальної техніки (+2)

«Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються», – зазначає штаб.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

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Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.



Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.