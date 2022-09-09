ЗСУ звільнили понад 30 населених пунктів на Харківщині – звернення президента

Збройні сили України на даний час звільнили і взяли під контроль понад 30 населених пунктів на Харківщині, заявив у вечірньому зверненні 9 вересня президент Володимир Зеленський.

«У частині сіл регіону тривають заходи з перевірки й убезпечення території, поступово беремо під контроль нові населені пункти – всюди повертаємо український прапор і захист для всіх наших людей. Прошу українців зі звільненої території: будь ласка, повідомляйте представникам наших сил будь-яку відому вам інформацію про злочини окупантів на українській землі», – сказав президент.

Він додав, що підрозділи Національної поліції повертаються у звільнені населені пункти Харківщини.

«Наша армія, розвідка, Служба безпеки України продовжують активні дії на кількох оперативних напрямках. Успішно продовжують», – зауважив голова держави.

Водночас він закликав «деяких блогерів» не оголошувати завчасно результати дій військових на передовій.

«Хочу ще раз звернутися зараз до деяких блогерів, хто іноді поспішає оголошувати результати тих чи інших активних дій наших воїнів на передовій... Будь ласка, не поспішайте з повідомленнями, не ускладнюйте своїм поспіхом завдання для нашої армії. Не повідомляйте, будь ласка, конкретні деталі оборонної операції раніше, ніж про це скажуть офіційні представники нашої держави», – сказав Зеленський.

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що українські сили демонструють ознаки успіху на полі бою в двох контрнаступах: біля Харкова і Херсона.

У своєму вечірньому відеозверненні 8 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що за минулий тиждень українські війська «звільнили десятки населених пунктів» і відбили у російських військ понад 1000 квадратних кілометрів території.

Генштаб Збройних сил України тим часом заявив, що війська просунулися на 50 кілометрів на схід і південний схід від Харкова за три дні.

Російські офіційні особи нічого не сказали ані про жоден із фронтів, ані про українські успіхи.