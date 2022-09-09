У Куп’янську чекають на звільнення, гуманітарна ситуація дуже складна – депутат міськради

У Куп’янську Харківської області багато жителів чекають на звільнення міста від російської окупації, гуманітарна ситуація тут – дуже складна, заявив у коментарі Радіо Свобода депутат міської ради Куп’янська Вадим Крохмаль.

«Окупанти останнім часом взагалі не давали змоги завозити жодну гуманітарку. Якщо у травні-червні ще можна було щось передати, то потім це просто припинили. Тому, як може житись нормально людям, коли немає зв’язку, немає банкоматів, немає того звичного життя, яке було до 24 лютого», – сказав він.

Водночас, за словами Крохмаля, чимало місцевих жителів – «сильно залякані».

«У Куп’янську багато хто чекає звільнення, але за пів року людей дуже сильно залякали, забирали на підвали, у полон, шукали проукраїнських, які не встигли виїхати, допитували», – зазначив депутат.

8 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що від початку вересня українські військові звільнили від російських загарбників понад тисячу квадратних кілометрів території України.

Перед цим президент у телеграмі оприлюднив відео, на якому українські військові доповідають про звільнення міста Балаклія на Харківщині.