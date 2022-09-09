ДБР розпочало у звільненій Балаклії пошук колаборантів, які співпрацювали з РФ під час окупації міста

Державне бюро розслідувань заявило про початок слідчих дій із виявлення колаборантів у звільненій від російської окупації Балаклії на Харківщині.



«Мета заходів – унеможливлення підривної діяльності росіян та їхніх посіпак. Працівники ДБР спільно з іншими правоохоронцями ретельно відпрацьовують інформацію щодо осіб, які під час тимчасової окупації співпрацювали з агресорами, а також перевіряють тих, хто може становити загрозу національній безпеці», – зазначають у ДБР.

9 вересня пресслужба СБУ оприлюднила фото зі звільненої Балаклії.

8 вересня президент України Володимир Зеленський привітав звільнення українськими військовими міста Балаклія у Харківській області.

«Все на своїх місцях. Прапор України у вільному українському місті під вільним українським небом», – написав він.

Президент також оприлюднив відео військових, які доповідають про звільнення міста.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов 8 вересня повідомив, що українські військові на Харківському і Південнобузькому напрямках звільнили з-під російської окупації територію, площа якої становить понад 700 квадратних кілометрів.

«Загалом наші підрозділи на окремих напрямках просунулися вглиб оборони противника від двох до декілька десятків кілометрів. Звільнено низку населених пунктів», – сказав Громов.

За його словами, на Харківському напрямку звільнено понад 20 населених пунктів.