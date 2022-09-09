Голова Пентагону заявив про успіхи України на полі бою біля Херсона і Харкова

Українські сили демонструють ознаки успіху на полі бою в двох контрнаступах, заявив міністр оборони США Ллойд Остін, додавши, що Сполучені Штати підтримуватимуть Київ у його боротьбі зі вторгненням російських військ «стільки, скільки це буде потрібно».

Остін заявив про це 9 вересня в Празі на тлі зростаючої кількості доказів того, що українські війська просунулися в Херсонській області і в районах на схід і південний схід від Харкова.

У той час, як Херсон перебуває в центрі великих боїв уже кілька тижнів, наступ із Харкова розгорнувся протягом останніх кількох днів.

«Зараз ми бачимо успіх у Херсоні», – сказав Остін журналістам у Празі після зустрічі зі своєю чеською колегою Яною Черноховою.

«Ми бачимо певний успіх у Харкові, і це дуже обнадіює», – додав він.

У своєму вечірньому відеозверненні 8 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що за минулий тиждень українські війська «звільнили десятки населених пунктів» і відбили у російських військ понад 1000 квадратних кілометрів території.

Генштаб Збройних сил України тим часом заявив, що війська просунулися на 50 кілометрів на схід і південний схід від Харкова за три дні.

Російські офіційні особи нічого не сказали ані про жоден із фронтів, ані про українські успіхи, хоча проросійські військові блогери протягом кількох днів документували великі рухи на лініях бойових дій в обох напрямках.

Але 9 вересня призначений Росією член адміністрації окупованих районів Харківщини заявив телеканалу «Росія-24», що українські сили здобули «суттєву перемогу» у східному регіоні.

«Зараз ситуація досить серйозна, – сказав Віталій Ганчев. – Сам факт прориву нашої оборони – це вже суттєва перемога для Збройних сил України».

Після полудня 9 вересня російські війська обстріляли центр Харкова, поранивши 10 людей, зокрема дітей, і пошкодивши будівлі, повідомила місцева влада.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що напади, ймовірно, є помстою за успіхи України на полі бою.

8 вересня офіційні особи США оголосили про ще один пакет військової допомоги для України на суму 675 мільйонів доларів і пообіцяли надати два мільярди доларів для зміцнення безпеки в Європі. Таким чином, загальна сума військових поставок США, надісланих до Києва після повномасштабного російського вторгнення, становить понад 15,2 мільярда доларів.

Якщо два контрнаступи України виявляться тривалими і значними, вони можуть ще більше посилити сумніви щодо російської бойової сили, а також тактики російського командування.

Це також додасть питань про кінцеві цілі Кремля щодо вторгнення, які вже змінювалися кілька разів за останні сім місяців.

Раніше цього тижня президент Володимир Путін, виступаючи на економічному форумі, не показав жодних ознак того, що російська влада розглядає можливість скоротити темп бойових дій або зменшити свої втрати в Україні.

«Ми нічого не втратили і не втратимо», – сказав він на форумі у Владивостоці.

За оцінками західних офіційних осіб, Росія втратила до 80 тисяч військових після вторгнення 24 лютого, принаймні чверть від цієї кількості – загинула в боях. Останні офіційні дані Міноборони Росії становили 1351 загиблих станом на кінець березня.

Під час візиту до штабквартири НАТО в Брюсселі 9 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Путін жертвує життями росіян, затягуючи війну.