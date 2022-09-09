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Літаки ЗСУ успішно вдарили по позиціях армії РФ на Херсонщині – ОК «Південь»

Українські пілоти, як зазначають у ЗСУ, вдарили, зокрема, по понтонній переправі у районі Дар’ївки та наведеному мосту в районі Нової Каховки

Українські військові літаки завдали низку успішних ударів по позиціях армії Росії на Херсонщині, повідомляє оперативне командування «Південь».

«Силу вогневого контролю відчули райони зосередження живої сили та бойової техніки, понтонна переправа в районі Дар’ївки та наведений міст у районі Нової Каховки. Підтверджено знищення окупантів, танків Т-80, бойової машини десанту і самохідних гармат 203 калібру «Піон», – зазначають в ОК «Південь».

7 вересня у ОК «Південь» повідомили, що ЗСУ знищили баржу з бойовою технікою військ РФ під час переправи.

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