Літаки ЗСУ успішно вдарили по позиціях армії РФ на Херсонщині – ОК «Південь»

Українські військові літаки завдали низку успішних ударів по позиціях армії Росії на Херсонщині, повідомляє оперативне командування «Південь».

«Силу вогневого контролю відчули райони зосередження живої сили та бойової техніки, понтонна переправа в районі Дар’ївки та наведений міст у районі Нової Каховки. Підтверджено знищення окупантів, танків Т-80, бойової машини десанту і самохідних гармат 203 калібру «Піон», – зазначають в ОК «Південь».

7 вересня у ОК «Південь» повідомили, що ЗСУ знищили баржу з бойовою технікою військ РФ під час переправи.