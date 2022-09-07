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ЗСУ знищили баржу з бойовою технікою військ РФ під час переправи – ОК «Південь»

Військові оцінюють втрати армії РФ у 30 солдатів і дві бойові машини піхоти. Російська сторона про втрати не повідомляє

Ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил України знищили баржу з бойовою технікою на борту під час спроби військ РФ налагодити альтернативну переправу в районі окупованої Голої Пристані на Херсонщині, повідомляє Оперативне командування «Південь».

«При спробі ворога налагодити альтернативну переправу в районі Голої Пристані знищено баржу з окупантами та бойовою технікою на борту. Вогневий контроль Каховського мосту не дозволяє ворогу провести ремонтні роботи», – йдеться в повідомленні.

Військові оцінюють втрати армії РФ у 30 солдатів і дві бойові машини піхоти. Російська сторона про втрати не повідомляє.

Згідно з вечірнім зведенням Генштабу ЗСУ, протягом доби авіація здійснила понад 14 ударів по опорних пунктах та місцях зосередження живої сили і техніки армії РФ.

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