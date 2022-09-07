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За добу армія РФ втратила 460 військових і 20 танків – Генштаб

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Російські війська втратили близько 450 людей особового складу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Відтак загальні втрати російської армії українське командування оцінює в 50 610 військових.

Крім того, за зведенням, російські війська втратили:

  • 2097 танків (+20)
  • 4520 бойових броньованих машин (+36)
  • 1194 артилерійських систем (+15)
  • 300 реактивних систем залпового вогню (+4)
  • 156 засобів протиповітряної оборони
  • 237 літаків (+1)
  • 208 гелікоптерів (+1)
  • 880 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+4)
  • 214 крилатих ракет (+5)
  • 15 кораблів і катерів
  • 3320 автомобілів та автоцистерн (+15)
  • 109 одиниць спеціальної техніки

«Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку», – уточнює штаб, додаючи, що дані щодо втрат уточнюються.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

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Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.

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