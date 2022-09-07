За добу армія РФ втратила 460 військових і 20 танків – Генштаб

Російські війська втратили близько 450 людей особового складу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Відтак загальні втрати російської армії українське командування оцінює в 50 610 військових.

Крім того, за зведенням, російські війська втратили:

2097 танків (+20)

4520 бойових броньованих машин (+36)

1194 артилерійських систем (+15)

300 реактивних систем залпового вогню (+4)

156 засобів протиповітряної оборони

237 літаків (+1)

208 гелікоптерів (+1)

880 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+4)

214 крилатих ракет (+5)

15 кораблів і катерів

3320 автомобілів та автоцистерн (+15)

109 одиниць спеціальної техніки

«Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку», – уточнює штаб, додаючи, що дані щодо втрат уточнюються.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

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Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.



Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.