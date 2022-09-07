Російські ПВК зазнають суттєвих втрат, зокрема, на Харківщині – Генштаб

Російські приватні компанії на окупованих територіях зазнають суттєвих втрат, йдеться в зведенні Генерального штабу Збройних сил України вранці 7 вересня.

«Приватні воєнні компанії, що діють на тимчасово захоплених територіях, зокрема, в населеному пункті Олександрівка Харківської області, зазнають суттєвих втрат. Окремі підрозділи нараховують понад 40 відсотків важкопораненими та вбитими. Тіла багатьох загиблих не ідентифікуються та рахуються як зниклі безвісті», – повідомляє командування.

За даними штабу, російські війська продовжують обстрілювати населені пункти України на різних напрямках, а також інтенсивноведуть повітряну розвідку безпілотниками – зокрема, на півдні вони здійснили 34 вильоти.

«Протягом минулої доби ворог завдав понад 7 ракетних та 25 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. Для цього здійснив до 20 літаковильотів. Зокрема, постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Харків, Великі Проходи, Білогірка, Костромка, Сухий Ставок та Безіменне», – йдеться в зведенні.

Сили оборони відбили атаки російських військ на Донеччині – у районах Григорівки, Зайцевого, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Веселої Долини та Опитного.

Також командування звітує про 27 авіаційних ударів, знищення російського складу боєприпасів і ураження майже 40 опорних пунктів і місць скупчення живої сили й техніки армії РФ.

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«Загалом, в результаті вогневого впливу завдано ураження по семи пунктах управління і 13 об’єктах зосередження живої сили противника. В зону ураження потрапили радіолокаційні станції та станції зв’язку, мостові та понтонна переправи, три склади боєприпасів та паливо-мастильних матеріалів різного рівня – тим самим значно знижено бойові та логістичні спроможності окупантів», – підсумовують у штабі.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».